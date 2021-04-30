В Краснодаре откроется выставка Process

В своих работах автор исследует время, бытовую археологию и темы памяти — ее неустойчивости, зависимости от аффекта и внешних обстоятельств. В экспозицию вошли рисунки, фото и арт-объекты.

Ваня Венмер совмещает использование простых бытовых материалов (полароидные снимки, фотопленка, салфетки, чеки, олово, свинец, сталь, одежда) и сложных в производстве работ. Таким образом художник ищет баланс на грани высокого искусства, традиционных техник, медиумов и аутсайдерских практик, настенных рисунков.

Вернисаж 1 мая начнется в 19:00. Выставка Process будет работать до 20 мая. Вход свободный. Пространство Plague Space находится на улице Зиповской, 5, литер Б, кабинет 224.