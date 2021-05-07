В краснодарской «Галерее Ларина» представили работы 12 знаковых художников города
В Краснодаре «Галерея Ларина» 7 мая открыла групповой спецпроект «Коллекция»
Групповые выставки делали в «Галерее Ларина» и ранее, однако они были в большей степени тематическими. В пресс-службе галереи «Коллекцию» назвали смелой попыткой дать целостное представление о динамике художественного процесса в столице Кубани:
«12 художников, творчество которых во многом определяет художественный ландшафт Краснодара и формирует представление о нём за пределами региона. 12 узнаваемых почерков, увидев которые хоть раз, уже вряд ли спутаешь с другими».
Посетители увидят работы Людмилы Барониной, Александра Кокса (Попыкина), Владимира Мигачёва, Игоря Михайленко, Виктора Пономаренко, Дмитрия Прокоповича, Юрия Самсонова, Андрея Серкова, Андрея Скрипки, Галины Хайлу, Мисака Чолокяна, Тенгиза Шамова. Авторы разных возрастов работают в разных техниках, но в одно время и в одном городе.
Выставка «Коллекция» будет работать до 16 мая на улице Октябрьской, 60/1. Стоимость билета — 100 рублей. Попасть в галерею можно только при наличии защитной маски.
Напомним, сейчас в Краснодаре открыты несколько экспозиций. Так, в музее Фелицына выставлены фотографии Дмитрия Сеника под общим название «Город, сон», картины на камнях, расписанные художницей Еленой Прийма, а также редкие монеты.
В библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности». 1 мая в арт-пространстве Plague Space открылась дебютная персональная экспозиция Process Вани Венмера.
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В музее имени Коваленко можно поесетить выставку авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой, фондовую выставку «От кареты до ракеты» и экспозицию «Родник, живой и звонкий», на которой представлены живописные произведения и скульптуры, созданные выпускниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.