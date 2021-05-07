В краснодарской «Галерее Ларина» представили работы 12 знаковых художников города

Групповые выставки делали в «Галерее Ларина» и ранее, однако они были в большей степени тематическими. В пресс-службе галереи «Коллекцию» назвали смелой попыткой дать целостное представление о динамике художественного процесса в столице Кубани:

«12 художников, творчество которых во многом определяет художественный ландшафт Краснодара и формирует представление о нём за пределами региона. 12 узнаваемых почерков, увидев которые хоть раз, уже вряд ли спутаешь с другими».