Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января сообщил корреспонденту Mash, что является бенефициаром дворца в Геленджике

Напомним, 19 января на ютуб-канале политика Алексея Навального вышло двухчасовое расследование о «дворце Путина», который находится на закрытой территории в бесполетной зоне на берегу Черного моря — на мысе Идокопас в селе Прасковеевка под Геленджиком. Авторы заявили, что резиденция площадью 17,7 тыс. кв. метров стоит 100 млрд рублей и является «самой большой взяткой». 25 января президент России открестился от дворца в Геленджике и заявил:

«Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало». На следующий день пресс-секретарь президента Владимир Песков сказал, что будет некорректно называть имена владельцев резиденции из расследования ФБК. Накануне телеграм-канал Mash выпустил видео из «дворца Путина». Главный редактор проекта Максим Иксанов, который выступил автором репортажа, резюмировал, что «локация — это один сплошной бетон» и «всё находится на нулевом этапе строительства». Иксанов отметил, что команде Mash не удалось выяснить, кто является владельцем резиденции, и попросил хозяина откликнуться.

30 января Mash опубликовал интервью с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом. В беседе с Максимом Иксановым бизнесмен заявил, что ему «удалось стать» бенефициаром дворца в Геленджике. Ротенберг рассказал, что приобрел объект несколько лет назад и хочет построить там апарт-отель. «Мне очень нравится отельный бизнес, я уже не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить его в туристический. Я этим занимаюсь на протяжении нескольких лет, у меня есть кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, на Алтае, и я посматриваю в этом направлении, — объяснил он. — Я понимал, что там скандальное и достаточно тяжелое здание, но — помяните моё слово, я редко когда в этом ошибаюсь — пройдет полтора-два года и вы посмотрите на красоту, которая там будет».

На вопрос, почему бизнесмен рассказал о проекте в Геленджике только сейчас, он ответил, что так вышло из-за человеческого фактора. «Скандал вокруг этого, всякие инсинуации пишут. Я и так достаточно… на мне санкции и так далее. А вот когда бы мы там построили, можно было бы сказать: посмотрите, какая красота. Там же нет ничего незаконного», — заявил Ротенберг. Во время интервью главред Mash признался, что ему не по себе от того, что он практически незаконно проник на территорию. Сославшись на это, Аркадий Ротенберг пошутил, что после завершения стройки Иксанов может рассчитывать на скидку при посещении отеля.