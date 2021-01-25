Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин 25 января рассказал, что думает о расследовании оппозиционера Алексея Навального про дворец в Геленджике

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и его сразу задержали. Позже в ОВД прошел суд, на котором его заключили под стражу на 30 суток. 19 января команда Навального выпустила новое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, в селе Прасковеевка на мысе Идокопас. Согласно данным ФБК (организация, признанная иноагентом на территории РФ), комплекс площадью 17,7 тыс. кв. метров стоит около 100 млрд рублей. За шесть дней видео набрало почти 87 млн просмотров на ютубе. Кроме того, 24 января в интернете от городской активистки Светланы Тережоль появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину. В ней женщина потребовала снести «дворец Путина» в Геленджике.

Президент России Владимир Путин 25 января встретился со студентами в рамках празднования Татьяниного дня. Студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Данил Чемезов спросил у главы государства про дворец в Геленджике, на что Путин дал ему развернутый ответ, который расшифровала «Медуза». По словам президента, он лично не смотрел расследование Навального, потому что у него нет свободного времени. Однако он листал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

«Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал президент. После этого он начал рассуждать о том, что в Россию с Запада приходит тенденция заключения брачного договора. Путин не думает, что это хороший способ организации семейной жизни, так как супруги должны друг другу доверять. «Ну так вот. Даже люди, которые еще имущества-то не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. В современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени — а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет, — так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы», — добавил Путин.