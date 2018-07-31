Строил Крымский мост — попал под санкции. Евросоюз расширил ограничительный список

Евросоюз 30 июля расширил санкции против России, под которые попали строительные компании Аркадия Ротенберга

В санкционный список Европейский союз включил две компании Аркадия Ротенберга — «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Одна из них являлась генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, другая была основным субподрядчиком.

«Евросоюз рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность и независимость Украины», — говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС.

Санкции ввели против АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод "Залив"», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД». Эти компании участвовали в проектировании и строительстве Крымского моста.

«Введение новых санкций никого не удивляет, в том числе и собственников компаний, против которых приняты данные ограничительные меры. Когда начиналось строительство Крымского моста, все, кто был задействован в процессе, понимали, что это может вызвать такие последствия как со стороны США, так и со стороны Евросоюза», — цитирует RT депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжара.

По его словам, санкциями нельзя отменить факт того, что Крым является неотъемлемой составной частью России.

Как сообщали Юга.ру, западные страны ввели ограничения против России в 2014 году, после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Санкции коснулись финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов экономики.

Евросоюз 12 марта на шесть месяцев продлил ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России.