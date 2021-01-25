В интернете появилась петиция за снос «дворца Путина» в Геленджике

В резиденции построили чайный домик, амфитеатр, ледовую арену, 80-метровый мост, хаммамы, бассейн, казино, винный погреб, кальянную и кинотеатр. Внутри дворца стоит элитная итальянская мебель стоимостью по 1,5–4 млн рублей. Также на территории комплекса есть тоннель внутри горы, ведущий к дегустационной комнате с видом на море, утверждает фонд. Авторы расследования также отнесли к «владениям Путина» виноградники, винные заводы и устричные фермы недалеко от села.

Напомним, 17 января политик и оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию. Через день прошел суд, на котором ему избрали 30 суток под стражей. 19 января команда Навального выпустила новое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, в селе Прасковеевка на мысе Идокопас. Согласно данным ФБК (организация, признанная иноагентом на территории РФ), комплекс площадью 17,7 тыс. кв. метров стоит около 100 млрд рублей.

23 января по всей стране прошли митинги, которые анонсировала команда Навального. Люди требовали освободить политика и прекратить коррупцию. Протестующие также прошлись по центру Краснодара и в Геленджике. По данным «ОВД-инфо», в краевой столице задержали не менее 28 человек, в Геленджике — по крайней мере двоих.

24 января на сайте Change.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, от городской активистки Светланы Тережоль.

«Согласно закону, принятому еще Черномырдиным 23 февраля 1995 года, Геленджик весь, с окрестностями, покрыт второй зоной горно-санитарной охраны. Эти округа призваны сохранять уникальные природные ресурсы источников, особых лесных зон и курортов нашей страны. 23 марта 2001 года, когда Геленджик был назван курортом федерального значения, Путин не мог не знать, что от Шесхариса до Архипки, с линии гор до третьего километра акватории от береговой линии — это запретная территория для построек», — утверждает она.

Автор добавила, что мыс Идокопас располагается в центре охраняемой зоны, на которой растут пицундские сосны. По ее словам, жители города были ошеломлены увиденным и недовольны. Поэтому теперь они требуют снести незаконную постройку, заплатить штраф в казну города, восстановить вырубленный массив и уникальный рельеф мыса. Также автор требует убрать бетонный забор с колючей проволокой и вернуть доступ для прогулок в лес и на пляж за Прасковеевкой.

На 16:00 25 января петиция набрала 1 тыс. 250 подписантов.

В этот же день президент прокомментировал расследование. Путин сообщил, что не смотрел его, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он заявил, что все, что есть на видео, не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

«Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан», — цитируют его «Ведомости».