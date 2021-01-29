Mash посетил «дворец Путина» в Геленджике и увидел там только голые стены. А вот «Медуза» нашла вторую аквадискотеку

29 января проект Mash рассказал, что побывал на территории «дворца Путина» в Геленджике и изучил его изнутри

19 января, спустя сутки после суда над политиком Алексеем Навальным, на его ютуб-канале вышло расследование о «дворце Путина» на мысе Идокопас в селе Прасковеевка под Геленджиком. Авторы утверждают, что строительство резиденции стоимостью 100 млрд рублей финансировали компании, которые связаны с друзьями президента России — среди них государственные компании «Роснефть» и «Транснефть». На территории есть чайный домик, ледовая арена, 80-метровый мост, церковь, вертолетная площадка и тоннель, прорытый в горе к дегустационной комнате с видом на море. В расследовании Навальный рассказал, что один из подрядчиков был «настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства», что прислал архитектурный план объекта.

Судя по нему, внутри здания есть кальянная, бассейн, читальня, кинотеатр, концертный зал, зона «аквадискотеки», сауны, спа, читальня, музыкальная гостиная и «склад грязи». Также в архитектурном плане указали расположение мебели, её артикулы и названия фирм. Авторы запросили каталоги у мебельных фабрик и изучили товары с теми артикулами, что были указаны в проекте. Выяснилось, что дворец обставлен элитными элементами интерьера стоимостью от 1 до 4 млн рублей. Также команда оппозиционера сравнила мебель с фотографий, сделанных рабочими, с той, что была в планах — и она совпала.

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Также, утверждает команда оппозиционера, в резиденции есть «свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт». За бесполетную зону над мысом отвечает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, а сам дворец охраняют сотрудники Федеральной службы охраны, рассказал политик.

29 января телеграм-канал Mash выпустил видео, в котором показал, «что находится за стенами домика на мысе Идокопас». В шестиминутном ролике главный редактор Mash Максим Иксанов рассказывает, что журналистам «захотелось своими глазами увидеть это всё: и аквадискотеку, и кальянную, и комнату грязи». «Несмотря на все сложности, нам удалось первыми туда попасть <...> Показать свою версию программы «По домам» нам помог проводник — представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Строитель несколько раз отказывался, но в итоге перезвонил и мы на полной скорости рванули в солнечный Геленджик», — сообщает он. Уже на месте, по словам Иксанова, «строитель» полностью озвучил условия: снимать можно снаружи и внутри без ограничений, но только в течение часа. Отметим, что Mash — это проект бывшего главного редактора Life Никиты Могутина. В свою очередь, телеканал Life связывают с Ковальчуками — родственниками друга Путина Юрия Ковальчука — и Кремлем. Также следует добавить, что Mash не является зарегистрированным СМИ и позиционирует себя как телеграм-канал. Поэтому непонятно, в каком статусе Иксанов получил разрешение на посещение дворца и съемку. Кроме того, не называется «строитель», разрешивший посетить комплекс, и не показывается его лицо.

Далее журналист показывает экстерьер дворца и основной вход: его общий вид совпадает с тем, что показывал на фотографиях Навальный в своем видео. Однако на кадрах Mash отсутствуют ворота с орлом, фонари, кусты и клумбы, а перед входом видны строительные леса, мешки и инструменты. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца, даже странно, что такое местечко их лишено», — рассказывает Иксанов.

В следующем кадре журналист заходит в здание и уточняет, что «локация — это один сплошной бетон» и «все находится на нулевом этапе строительства». В течение четырех минут на видео показывают необустроенные помещения, леса и множество рабочих, ведущих ремонт. Как утверждает Иксанов, за час ему удалось обойти все комнаты и «каждый уголок здания». По словам журналиста, в кальянной вместо «теоретических дымных трубок» находятся краски, робы, сменная одежда и обувь строителей. Затем журналист посещает «комнату грязи», которая находится около бассейна, и «аквадискотеку», находящуюся «правее от парадного входа». На кадрах в этот момент показывают необставленные помещения с серыми стенами. Театр, по словам Иксанова, также не готов. В конце видео журналист еще раз повторяет, что внутри здание полностью не готово, в нем нет отделки и мебели: «Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные, иногда даже гардеробные, плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне неизвестно». Иксанов отметил со ссылкой на «строителя», что возведение объекта закончат через пять-шесть лет. В своем видео Алексей Навальный также уточнял, что во дворце идет ремонт. По его словам, ранее здание было полностью готово, но затем его решили переделать:



«По фотографиям выше несложно заметить, что вовсю идет ремонт: окна законопачены, везде стройматериалы, шныряют рабочие. Что же происходит? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей — плесень. И разгильдяйство. Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново».

В конце репортажа Иксанов сообщает, что он и его команда не смогли выяснить, для чего строится дворец и кому он принадлежит: «Правда, разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось, равно как и узнать имя владельца <...> У меня последний вопрос: почему до сих пор официально не назван владелец всего этого добра. Короче, хозяева, будьте добры, отзовитесь!» Следует отметить, что, чтобы получить разрешение на осмотр частного объекта, журналистам необходимо обратиться непосредственно к владельцам здания.