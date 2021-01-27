ФСБ: бесполетную зону над дворцом в Геленджике установили из-за активности НАТО

ФСБ и ФСО ответили на журналистские запросы, связанные с расследованием Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком

17 января оппозиционного политика Алексея Навального взяли под стражу сразу после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Через два дня Фонд борьбы с коррупцией (организация, признанная иноагентом на территории РФ) выпустил расследование о «дворце Путина» стоимостью 100 млрд рублей на мысе Идокопас под Геленджиком. Утверждается, что строительство комплекса площадью 17,7 тыс. кв. метров финансировали компании, связанные с друзьями Путина, — среди них «Роснефть» и «Транснефть». Резиденцию назвали «самой большой в мире взяткой».

В комплексе есть вертолетная площадка, ледовый дворец, хамамы, бассейн, чайный домик, 80-метровый мост и тоннель, прорытый в горе для дегустационной комнаты с видом на море. По данным ФБК, дворец обставлен элитной мебелью, а к «владениям Путина» относятся также находящиеся неподалеку устричные фермы, виноградники и винный завод.

Как утверждает команда оппозиционера, на территории дворца есть «свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт». При этом за бесполетную зону над мысом Идокопас отвечает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, а комплекс охраняют сотрудник ФСО (Федеральная служба охраны).

После расследования РБК направил запросы в два ведомства и 27 января получил ответы. В ФСБ сообщили, что бесполетную зону около Геленджика установили приказом Минтранса РФ летом 2020 года, написал РБК. Причиной стала возросшая активность ряда стран, входящих в НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ.

В ФСО, в свою очередь, заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, которые находятся под охраной ведомства. В ведомстве добавили, что не вводили на территории каких-либо ограничений и запретов.