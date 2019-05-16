Навальный рассказал, зачем Путин играет в Ночной хоккейной лиге в Сочи

Руководитель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный представил расследование о том, для чего проводят Ночную хоккейную лигу (НХЛ), в гала-матчах которой президент Владимир Путин ежегодно забивает по несколько шайб

Видеозапись расследования Навальный опубликовал 14 мая на своем ютуб-канале. Он посчитал голы, которые Путин забивал в играх лиги, и сравнил это с наградами главы СССР Леонида Брежнева. Напомним, 10 мая года президент выступил в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, где забил восемь шайб, а перед игрой упал на льду, споткнувшись о красный ковер. «У Путина вместо орденов — хоккейные победы. Он обожает кататься по льду в компании суперзвезд, всех обыгрывать и забрасывать рекордное количество шайб», — сказал глава ФБК.

Навальный рассказал о том, кто спонсирует НХЛ. «Официальная информация из телевизора: есть Путин, есть его друзья-хоккеисты, есть просто его друзья. Они учредили эту лигу — это замечательный патриотический проект. В реальности все иначе», — пояснил политик. По его словам, в базе юридических лиц указано, что собственником выступают российские компании ООО «Союзфлот Порт», ООО «Приморский торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», кипрские офшоры Novoport Holding Ltd и Omerico Limited. Конечным собственником является офшор на Британских Виргинских островах Fenti Development Limited. Навальный утверждает, что реальным владельцем и главным спонсором лиги выступает на 100% государственная компания «Транснефть», которую возглавляет российский бизнесмен Николай Токарев. «Карибский офшор принадлежит им, а дальше — это напрямую бюджет страны. Сочинские игрища, на которых Путин забрасывает шайбы, оплачиваются из бюджета Краснодарского края. А вот, мы видим, Дмитрий Медведев выделяет Ночной хоккейной лиге 400 млн рублей», — отметил Навальный.

При этом в расследовании указано, что у НХЛ было только четыре крупных частных спонсора.

Первый — это группа компаний «Сумма» братьев Магомедовых, которые сейчас находятся под следствием. Банк «Югра» был спонсором лиги до 2017 года, пока Центробанк не отозвал у него лицензию. Третьим спонсором была компания «СИБ Антрацит». В апреле РБК сообщил, что ФСБ возбудила дело против руководства компании. Еще одним спонсором стала компания «Норникель» Владимира Потанина. Глава ФБК со ссылкой на федеральные каналы уточнил, что бизнесмен выделяет на НХЛ около 50 млн рублей в год. Это единственный спонсор, который не находится под следствием.