«Это просто было бы некорректно». Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

Пресс-секретарь Владимира Путина 26 января заявил, что будет некорректно назвать имена владельцев дворца в Геленджике

Напомним, политик Алексей Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, его сразу задержали и на следующий день заключили под стражу на 30 суток. Команда Навального 19 января выпустила расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, в селе Прасковеевка на мысе Идокопас. Согласно данным ФБК (организация, признанная иноагентом на территории РФ), комплекс стоит около 100 млрд рублей и является «самой большой взяткой в мире». За неделю видео набрало почти 92 млн просмотров на ютубе.

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В субботу, 23 января, по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального и с требованием прекратить коррупцию в России. Журналисты Юга.ру вели онлайн-трансляцию происходящего в Краснодаре.

25 января Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Навального о своем якобы дворце в Геленджике. Президент заявил, что не смотрел видео целиком, но «листал видеоподборки», которые ему принесли помощники. «Ничего из того, что там указано в качестве собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал Путин.

Отметим, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже неоднократно давал комментарии журналистам по поводу дворца на мысе Идокопас. Так, 22 января Песков назвал фильм ФБК враньем и качественной «клюквой», заявив, что Путин не имеет отношения к этому объекту и не бывал там. «Это абсолютно не моя забота, кому этот объект принадлежит. У нас много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье», — цитировал Пескова «Интерфакс».

Спустя два дня, в эфире телеканала Россия-1, Песков попросил всех, кто смотрит выпуск о «дворце Путина», «не позволять делать из себя идиотов». По его словам, в Геленджике «все говорят, что действительно там есть огромный объект». «Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?» — приводил цитату пресс-секретаря президента РБК.

26 января Песков снова прокомментировал расследование Навального. В этот раз он заявил, что дворец «это большой объект, хорошо известный в Геленджике». По данным пресс-секретаря президента, им владеет один или несколько предпринимателей. При этом назвать имена владельцев Песков отказался, так как это некорректно. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — процитировал Пескова RT.