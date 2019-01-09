Бизнесмен Геннадий Тимченко купил винодельню рядом с «дворцом Путина» под Геленджиком

Российский предприниматель Геннадий Тимченко стал одним из владельцев винодельни «Усадьба Дивноморское»

Всеми активами винодельни владеет компания «Лазурная ягода». По данным Единого государственного реестра юридических лиц, с 28 декабря 2018 года владельцем «Лазурной ягоды» стала ассоциация «Развитие аграрных инициатив» (РАИ), которую в 2016 году учредили Геннадий Тимченко и его партнер по бизнесу Владимир Колбин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, Тимченко рассматривает виноделие как перспективное направление для инвестирования, а «Лазурную ягоду» бизнесмены решили приобрести после оценки актива. Как сообщали Юга.ру, шампанский дом «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова в 2011 году купил виноградники и строящуюся винодельню под Геленджиком. Винодельня и виноградники находились недалеко от дорогостоящего комплекса, который называют «дворцом Путина».

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