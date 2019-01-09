Бизнесмен Геннадий Тимченко купил винодельню рядом с «дворцом Путина» под Геленджиком
Российский предприниматель Геннадий Тимченко стал одним из владельцев винодельни «Усадьба Дивноморское»
Всеми активами винодельни владеет компания «Лазурная ягода». По данным Единого государственного реестра юридических лиц, с 28 декабря 2018 года владельцем «Лазурной ягоды» стала ассоциация «Развитие аграрных инициатив» (РАИ), которую в 2016 году учредили Геннадий Тимченко и его партнер по бизнесу Владимир Колбин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
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По данным издания, Тимченко рассматривает виноделие как перспективное направление для инвестирования, а «Лазурную ягоду» бизнесмены решили приобрести после оценки актива.
Как сообщали Юга.ру, шампанский дом «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова в 2011 году купил виноградники и строящуюся винодельню под Геленджиком. Винодельня и виноградники находились недалеко от дорогостоящего комплекса, который называют «дворцом Путина».
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В августе 2017 года в Геленджике учредили новую компанию — АО «Дивноморье», которая начала выращивать виноград. Владельцем компании был указан Владимир Колбин. Гендиректором стал Арсен Карапетян, который на тот момент возглавлял геленджикскую винодельню «Усадьба Дивноморское», принадлежащей семье Бориса Титова.
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