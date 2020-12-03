На Кубани 31 декабря может стать выходным днем. Но власти пока не определились

В России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем

Напомним, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, но президент Владимир Путин заявил , что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.

3 декабря 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году 31 декабря официально — рабочий день, но окончательное решение зависит от региональных властей, сообщило РИА «Новости». В прошлом году в день перед Новым годом не работали жители Крыма, Томской области, Ингушетии и Ставропольского края.

В оперштабе Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что окончательное решение по поводу выходного власти региона пока не приняли.