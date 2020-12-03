На Кубани 31 декабря может стать выходным днем. Но власти пока не определились
В России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем
Напомним, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, но президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.
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3 декабря 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году 31 декабря официально — рабочий день, но окончательное решение зависит от региональных властей, сообщило РИА «Новости». В прошлом году в день перед Новым годом не работали жители Крыма, Томской области, Ингушетии и Ставропольского края.
В оперштабе Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что окончательное решение по поводу выходного власти региона пока не приняли.
Напомним, в сентябре Минтруд России представил календарь выходных дней на 2021 год, согласно которому 31 декабря будет выходным. Это случилось благодаря тому, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.
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