В России 31 декабря предложили сделать выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе жительниц региона перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Такое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная часть подготовки к новогоднему застолью.

Эту инициативу поддержали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Последний отметил, что 31 декабря можно сделать нерабочим, но при условии сохранения общего числа выходных дней в году.

«Люди 31 числа на работе занимаются чем? Приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — цитирует Нилова РИА «Новости».