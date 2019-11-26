В России 31 декабря предложили сделать выходным днем
В Совете Федерации готовы поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным днем при определенном условии
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе жительниц региона перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Такое решение он объяснил тем, что на женщинах лежит основная часть подготовки к новогоднему застолью.
Эту инициативу поддержали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Последний отметил, что 31 декабря можно сделать нерабочим, но при условии сохранения общего числа выходных дней в году.
«Люди 31 числа на работе занимаются чем? Приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — цитирует Нилова РИА «Новости».
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Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал корреспонденту РИА «Новости», что в случае, если депутаты поддержат инициативу, сенаторы также выскажутся в ее пользу. По его словам, «для россиян важно 31 декабря заниматься домашними, праздничными хлопотами». Рабочий день в таком случае можно перенести на предыдущую неделю либо убрать один день в новогодние выходные в январе.
Рязанский добавил, что, если правительство не пойдет навстречу законодателям, каждый регион сможет самостоятельно определить последний рабочий день в году.
Между тем 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что обсуждать в этом вопросе нечего.
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — привел слова Пескова RT.
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