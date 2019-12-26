«Думаю, что работать надо больше»: Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал идею о переносе выходного дня на 31 декабря

Фадеев сказал, что не согласен с решением некоторых регионов. Глава СПЧ признался, что он консерватор и вспомнил времена СССР, когда выходной был только 1 января. «И ничего, работали», — заметил Фадеев.

«Теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — процитировало политика 26 декабря РИА «Новости».

Он добавил, что люди ему могут сказать, что «мы и так много работаем, а зарплата маленькая». Глава СПЧ согласен с этим утверждением, но призвал сдвигать страну в сторону экономического роста, а не в сторону все большего количества выходных, написал RT.