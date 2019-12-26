«Думаю, что работать надо больше»: Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал идею о переносе выходного дня на 31 декабря
Фадеев сказал, что не согласен с решением некоторых регионов. Глава СПЧ признался, что он консерватор и вспомнил времена СССР, когда выходной был только 1 января. «И ничего, работали», — заметил Фадеев.
«Теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — процитировало политика 26 декабря РИА «Новости».
Он добавил, что люди ему могут сказать, что «мы и так много работаем, а зарплата маленькая». Глава СПЧ согласен с этим утверждением, но призвал сдвигать страну в сторону экономического роста, а не в сторону все большего количества выходных, написал RT.
Как писали Юга.ру, ранее Владимир Путин рассказал, что считает логичным сделать предновогодний день выходным, но как это осуществить, президент пока не знает. Законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря внесли в Госдуму в конце ноября. На юге России власти Крыма, Ингушетии и Ставропольского края уже объявили, что последний день года будет нерабочим. В Краснодарском крае пока не принято решение по этому вопросу.
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