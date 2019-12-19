Путин не знает, как сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря ответил на вопрос про выходной день 31 декабря

Журналист информационного портала Life спросил, не пора ли сделать 31 декабря выходным днем, так как, по его мнению, в этот день «не работают, а только делают вид». Журналист предложил перенести выходной и сделать рабочей субботу, чтобы 31 декабря люди могли спокойно готовиться к встрече Нового года.

«Наши жены вам спасибо скажут», — резюмировал он.

Президент ответил, что считает логичным предложение о предновогоднем выходном, и согласился со всеми аргументами.