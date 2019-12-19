Путин не знает, как сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря ответил на вопрос про выходной день 31 декабря
Журналист информационного портала Life спросил, не пора ли сделать 31 декабря выходным днем, так как, по его мнению, в этот день «не работают, а только делают вид». Журналист предложил перенести выходной и сделать рабочей субботу, чтобы 31 декабря люди могли спокойно готовиться к встрече Нового года.
«Наши жены вам спасибо скажут», — резюмировал он.
Президент ответил, что считает логичным предложение о предновогоднем выходном, и согласился со всеми аргументами.
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«Но как это сделать? И стоит ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е будет нерабочим. Я это только приветствую, если они сочли это возможным. Надо спокойненько проанализировать, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не забирать дополнительный день в мае», — рассудил Владимир Путин.
Президент добавил, что этот вопрос нужно будет обсудить в рабочей обстановке.
Как писали Юга.ру, законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму в ноябре. На юге России нерабочим последний день года сделали в Крыму, Ставропольском крае и Ингушетии.
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