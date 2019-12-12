«Долгие каникулы ни к чему хорошему не приводят»: Жириновский хочет лишить россиян новогодних праздников
Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние каникулы в стране
Президент встретился с лидером ЛДПР 11 декабря, по случаю 30-летия думской фракции, сообщает РИА «Новости».
По мнению Жириновского, долгие каникулы ни к чему хорошему не приводят. Он предложил сделать 31 декабря выходным днем, обратив внимание, что в некоторых регионах России губернаторы уже это сделали. Заканчиваться же каникулы должны уже 3 января. Остаток выходных лидер ЛДПР посоветовал прибавить к отпуску.
«Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», — цитирует Жириновского «360».
Как писали Юга.ру, россияне рассказали, сколько хотели бы отдыхать на Новый год. Почти половина опрошенных (47,5%) согласны с мнением Владимира Жириновского: они считают, что идеальная продолжительность праздников — 1-3 дня
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