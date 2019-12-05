В Крыму 31 декабря сделали выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов 5 декабря подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря
Вместо последнего дня года рабочим будет суббота — 28 декабря. Соответствующий указ появился на сайте правительства республики.
В документе уточняется, что выходной день перенесли «для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым». 31 декабря рекомендовали сделать выходным и на уровне местного самоуправления, пишет RT.
«Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».
Он подчеркнул, что это особенно важно для женщин, на которых «в эти дни ложится основная нагрузка».
Напомним, ранее 31 декабря выходным днем сделал глава Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин. Эту инициативу поддержали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов: «Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — отмечал Нилов.
28 ноября законопроект о последнем нерабочем дне в году внесли в Госдуму.
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