В Ингушетии 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение, которым объявил 31 декабря выходным днем для государственных служащих
Документ также устанавливает перенос рабочего дня на 28 декабря. Руководитель республики рекомендовал принять такое решение и органам местного самоуправления и муниципальных образований.
«Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона», — отметил Калиматов.
Он добавил, что частные организации будут принимать решение о графике работы самостоятельно, передает RT.
Как писали Юга.ру, 5 декабря указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов, а 7 декабря о таком же решении после голосования в сторис объявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. До этого, 28 ноября, законопроект о последнем нерабочем дне в году внесли в Госдуму.
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