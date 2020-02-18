Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Действующий Трудовой кодекс предусматривает возможность переносить выходные и праздничные дни на другие дни федеральным законом или нормативным актом. Поэтому правительство посчитало, что дополнительного регулирования не требуется, написал телеканал «360» .

Напомним, в ноябре законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым. Парламентарии предлагали перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря.

«Люди 31 числа на работе занимаются чем? Приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил депутат ГД РФ Ярослав Нилов.

Юга.ру писали, что в нескольких регионах 31 декабря 2019 года стал выходным днем: в Крыму, Томской области, Ингушетии и в Ставропольском крае.

Инициативу поддержали в Совете Федераций. Но президент Владимир Путин рассказал журналистам, что пока не знает, как реализовать эту идею.

А вот глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу. Фадеев заявил, что «работать надо больше».