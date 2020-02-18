Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 18 февраля не поддержала законопроект сделать 31 декабря выходным днем в стране

Правительство России не поддержало законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Действующий Трудовой кодекс предусматривает возможность переносить выходные и праздничные дни на другие дни федеральным законом или нормативным актом. Поэтому правительство посчитало, что дополнительного регулирования не требуется, написал телеканал «360».

Читайте также:

Напомним, в ноябре законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым. Парламентарии предлагали перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря.

«Люди 31 числа на работе занимаются чем? Приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил депутат ГД РФ Ярослав Нилов.

Юга.ру писали, что в нескольких регионах 31 декабря 2019 года стал выходным днем: в Крыму, Томской области, Ингушетии и в Ставропольском крае.

Инициативу поддержали в Совете Федераций. Но президент Владимир Путин рассказал журналистам, что пока не знает, как реализовать эту идею.

А вот глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу. Фадеев заявил, что «работать надо больше».

Законопроекты Новый год Правительство Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кавказскую многоножку, которой более 20 млн лет, внесут в Красную книгу
УФСИН Ростовской области назвало предварительную причину смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева
Депутаты Госдумы приняли закон о бесплатном питании школьников
Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем
В Крыму подросток пожаловался на пытки в полиции. СК начал проверку
На Кубани мужчина разрубил чужой паспорт топором

Лента новостей

Реклама на портале