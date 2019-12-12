Россияне рассказали, сколько хотели бы отдыхать на Новый год

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики узнали у жителей России, сколько выходных должно быть в новогодние праздники

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip спросили у жителей России, сколько должно быть выходных в новогодние праздники. Так, почти половина опрошенных (47,5%) ответили, что идеальная продолжительность праздников — 1-3 дня. Отдых от четырех до семи дней выбрали бы 38,7% людей, а от восьми до десяти дней хотели бы отдыхать 6,3% опрошенных, сообщил RT.

Кроме того, 7,5% людей готовы не отдыхать после Нового года.

Напомним, в 2020 году жители России будут отдыхать восемь дней — с 1 по 8 января включительно. Это устраивает 33,5% опрошенных. Около половины респондентов (41%) также ответили, что им все равно на количество выходных. В опросе поучаствовали 1 тыс. 197 человек.

Несколько регионов России также сделали 31 декабря выходным днем. Указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов, а через два дня то же самое сделал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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