Жителям России разрешили не работать 31 декабря. Но не в этом году
Правительство России решило сделать 31 декабря выходным днем
Напомним, 8 сентября Минтруд России представил календарь выходных дней на 2021 год, согласно которому 31 декабря будет выходным. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, сообщили 16 октября в пресс-службе правительства.
Так как 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями, власти решили распределить их на следующие пятницы 2021 года: 5 ноября и 31 декабря, написал RT.
Нерабочую субботу 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля. Таким образом, у россиян образовалось три выходных дня подряд — с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).
Длинные праздники в 2021 году будут:
- 1-10 января (десять дней, с пятницы по воскресенье);
- 21-23 февраля (три дня, с воскресенья по вторник);
- 6-8 марта (три дня, с субботы по понедельник);
- 1-3 мая (три дня, с субботы по понедельник);
- 8-10 мая (три дня, с субботы по понедельник);
- 12-14 июня (три дня, с субботы по понедельник)
- 4-7 ноября (четыре дня, с четверга по воскресенье).
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, но президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.
Однако в нескольких регионах России 31 декабря 2019 года было объявлено выходным днем. Такое решение приняли в Крыму, Томской области, Ингушетии и в Ставропольском крае.
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