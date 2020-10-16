Жителям России разрешили не работать 31 декабря. Но не в этом году

Напомним, 8 сентября Минтруд России представил календарь выходных дней на 2021 год, согласно которому 31 декабря будет выходным. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, сообщили 16 октября в пресс-службе правительства.

Так как 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями, власти решили распределить их на следующие пятницы 2021 года: 5 ноября и 31 декабря, написал RT.

Нерабочую субботу 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля. Таким образом, у россиян образовалось три выходных дня подряд — с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).