Губернатор Ставрополья сделал 31 декабря выходным днем после голосования в сторис

Уважаемые земляки! Спасибо, что приняли участие в голосовании – нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Своё мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение? #ставропольскийкрай #владимирвладимиров