Губернатор Ставрополья сделал 31 декабря выходным днем после голосования в сторис
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение о необходимости перенести выходной день на 31 декабря после того, как провел опрос у себя в инстаграме 6 декабря.
Судя по скриншоту, опубликованному губернатором в своем аккаунте, за то, чтобы сделать последний день в 2019 году выходным, проголосовали 93% респондентов.
Губернатор отметил, что в опросе приняли участие «тысячи людей».
«И вот красноречивые итоги [...] Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным», — отметил он.
Это не первый южный регион России, в котором 31 декабря сделали выходным днем. 5 декабря указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Известно, что до этого, 28 ноября, законопроект о последнем нерабочем дне в году внесли в Госдуму.
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Уважаемые земляки! Спасибо, что приняли участие в голосовании – нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Своё мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение? #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
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