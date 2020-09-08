Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных дней на 2021 год. По нему 31 декабря может стать выходным

Краснодарский край, Вся Россия

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Минтруд России 8 сентября опубликовал проект о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря следующего года будет выходным

Ведомство опубликовало обновленный график дней отдыха на сайте проектов нормативных актов. Если предложения Минтруда поддержат, то 31 декабря в России может стать выходным днем, уточнил RT.

Также в ведомстве предложили перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье) на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а выходной в субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году жители России смогут отдохнуть:

  • 1-10 января;
  • 21-23 февраля;
  • 6-8 марта;
  • 1-3 мая и 8-10 мая;
  • 12-14 июня;
  • 4-7 ноября;
  • 31 декабря.

Напомним, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации. Но президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.

Однако в нескольких регионах России 31 декабря 2019 года было объявлено выходным днем. Такое решение приняли в Крыму, Томской области, Ингушетии и в Ставропольском крае.

Министерство труда и социальной защиты России Новый год Праздники

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