«Впереди у нас бархатный сезон». Губернатор Кубани продлил режим повышенной готовности и разрешил линейки 1 сентября, но не для всех детей

Краснодарский край

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Губернатор Вениамин Кондратьев 18 августа подписал постановление о продлении в Краснодарском крае режима повышенной готовности

Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует на Кубани с 13 марта. С 31 марта к нему также добавился карантин.

Карантин на Кубани был снят 21 июня, однако режим повышенной готовности власти сохранили и несколько раз его продлевали. Так, например, в конце июля режим продлили до 21 августа.

18 августа губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности будет действовать на Кубани до 3 сентября.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — прокомментировал свое решение Кондратьев в соцсетях.

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Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе «в целом» стабильная. А из 10 тыс. 75 заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 8 тыс. 488 пациентов были выписаны с выздоровлением, из них 52 — за последние сутки.

Согласно документу, опубликованному на сайте краевой администрации, в крае по-прежнему запрещены мероприятия с участием свыше ста человек, а также оказание развлекательных и иных услуг в парках, ТРЦ, на аттракционах и иных местах массового скопления граждан. При этом при соблюдении требований Роспотребнадзора по-прежнему могут работать музеи, дельфинарии/зоопарки/океанариумы, аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, бассейны и библиотеки.

Во время пандемии власти разрешили провести 1 сентября торжественные мероприятия ко Дню знаний, но только на открытом воздухе, а родители или законные представители ребенка должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

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При этом праздничные линейки пройдут не для всех детей. Так, в школах торжественные мероприятия проведут для первоклассников, учеников 9-х и 11-х классов. В кадетских корпусах — для учеников 7-х, 9-х, 11-х классов. Также линейки решено было провести для первокурсников профессиональных образовательных организаций.

В постановлении подчеркивается, что учебный процесс в школах и колледжах будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, это же касается и работы детских садов. Однако о том, как будет ли проходить учебный процесс в вузах, в документе не говорится.

Отметим, что для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции — им разрешено передвигаться только в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа).

Как писали Юга.ру, всего за время пандемии на Кубани скончались 145 пациентов, в том числе двое за последние сутки

При этом 8 августа митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Через девять дней после смерти владыки Исидора скончался его младший брат, а 18 августа от COVID-19 умер еще один кубанский священник.

Вениамин Кондратьев Вузы Коронавирус Курорты и туризм отдых Роспотребнадзор Студенты Школа Школьники Эпидемии

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