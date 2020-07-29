На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Краснодарский край

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Власти Кубани 29 июля решили продлить режим повышенной готовности в регионе до 21 августа

Напомним, из-за распространения коронавируса в Краснодарском крае с 13 марта действует режим повышенной готовности. Позже власти ужесточили ограничения и ввели карантин, который официально завершился 21 июня.

Между тем, режим повышенной готовности власти сохранили, который продевали несколько раз. Так, 16 июля краевые власти сообщили, что режим повышенной готовности продлевается до 3 августа,

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На заседании краевого оперштаба 29 июля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому режим повышенной готовности сохранится на Кубани до 21 августа.

«Ситуация пока стабильная, но "отпускать" ее рано. У нас впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти […] В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем до 21 августа», — процитировали слова Вениамина Кондратьева в пресс-службе администрации края.

Согласно постановлению, гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и диабет, следует до 21 августа соблюдать режим самоизоляции. Исключение — передвижения по территории муниципалитета.

Для больных коронавирусом в 21 инфекционном учреждении Кубани развернуто 3 тыс. 622 койко-мест. В пресс-службе администрации региона уточнили, что более 40% из них свободны, однако при необходимости число коек может быть увеличено до 4 тыс. 254.

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В пресс-службе администрации края также сообщили, что в Кондратьев поручил усилить контроль соблюдения масочного режима в закрытых помещениях, в том числе в кафе, ресторанах, магазинах и ТЦ.

Юга.ру писали, что 22 июля в регионе впервые за полтора месяца выявили больше 80 случаев заражения за сутки. Всю последнюю неделю на Кубани растет число заболевших. Однако, как и за все время пандемии, число инфицированных в сутки ни разу не превысило 99.

Напомним, за все время пандемии на Кубани зарегистрировали 8 тыс. 72 случая коронавируса, 97 из них — за последние сутки. В регионе умерли 108 заболевших. За последние сутки было зафиксировано два летальных случая. Жертвами коронавируса стали жители Армавира и Туапсе.

Вениамин Кондратьев Здравоохранение Карантин Коронавирус Курорты и туризм Медицина отдых Роспотребнадзор Эпидемии

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