Власти Кубани разрешили открыть аквапарки, бассейны и библиотеки

Напомним, с 1 июня в Краснодарском крае разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией и возобновить работу пляжей. С 12 июня власти края позволили открыться гостиницам, имеющим до 50 номеров, а после разрешили работу детских здравниц, а также гостиниц и отелей без ограничений. Кроме того, в крае уже работают торговые центры без зоны фуд-корта.

С 27 июня власти разрешили возобновить межрайонное пассажирское сообщение, открыться дельфинариям, зоопаркам, фитнес-центрам и внутренней части ресторанов. При соблюдении масочного режима прихожане могут посещать храмы.