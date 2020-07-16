Власти Кубани разрешили открыть аквапарки, бассейны и библиотеки
На заседании оперштаба Краснодарского края 16 июля власти решили ввести ряд послаблений в действующий режим повышенной готовности из-за коронавируса
Напомним, с 1 июня в Краснодарском крае разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией и возобновить работу пляжей. С 12 июня власти края позволили открыться гостиницам, имеющим до 50 номеров, а после разрешили работу детских здравниц, а также гостиниц и отелей без ограничений. Кроме того, в крае уже работают торговые центры без зоны фуд-корта.
С 27 июня власти разрешили возобновить межрайонное пассажирское сообщение, открыться дельфинариям, зоопаркам, фитнес-центрам и внутренней части ресторанов. При соблюдении масочного режима прихожане могут посещать храмы.
16 июля на Кубани прошло очередное заседание оперштаба. Его провели в закрытом режиме, не транслировали в местных СМИ или на YouTube.
«Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения», — привели слова Вениамина Кондратьева в официальном телеграм-канале губернатора.
В связи с этим краевые власти решили с 18 июля:
- открыть аквапарки и аттракционы на открытом воздухе;
- разрешить работу бассейнов при условии соблюдения санитарных требований;
- открыть библиотеки. При этом читальные залы работать не будут;
- разрешить очные индивидуальные занятия для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования;
- возобновить тренировки в спортшколах.
Как писали Юга.ру, к 16 июля коронавирус в Краснодарском крае обнаружили у 6 тыс. 979 человек, при этом 67 случев были зафиксированы за последние сутки. За время пандемии от COVID-19 умерли 92 жителя региона, 3 из них — накануне.
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