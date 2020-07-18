На Кубани откроются 20 аквапарков и 530 бассейнов

В Краснодарском крае с 18 июля заработали аквапарки и бассейны

Напомним, на заседании оперштаба Краснодарского края власти решили открыть с 18 июля в регионе аквапарки, бассейны и библиотеки, а также возобновить тренировки в спортшколах и очные индивидуальные занятия для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования. При этом режим повышенной готовности на Кубани продлили до 3 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации края 18 июля, в регионе с сегодняшнего дня могут возобновить свою деятельность около 530 бассейнов, из которых 160 находятся на территории санаториев и здравниц, а порядка 350 — в гостиницах и отелях.

При этом в Апшеронском, Лабинском и Мостовском районах расположено 19 санаториев, в которых есть бассейны с термальной водой. В краевом минкурорте подчеркнули, что это является основным инструментом привлечением туристов для таких здравниц.

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Кроме того, с сегодняшнего дня на Кубани могут начать работу, при соблюдении требований Роспотребнадзора, 20 аквапарков. Они находятся в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском, Темрюкском и Белоглинском районах.