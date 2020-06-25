Дельфинарии, зоопарки, фитнес-центры и снова рестораны. Что еще разрешили открыть на Кубани?

25 июня в Краснодаре прошло совещание краевого оперативного штаба по вопросу выхода из режима ограничений, который был введен из-за коронавируса

Во время совещания оперштаба руководство региона обсудило новые послабления режима ограничений из-за коронавируса. Как писали Юга.ру, власти разрешили возобновить межрайонное пассажирское сообщение с 27 июня. А с 29 июня в Краснодарском крае заработают детские сады.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев также поднял вопрос о досуговых объектах. Он отметил, что в регион продолжают прилетать туристы и что краю необходимо подстраиваться под новые условия. По его словам, в Сочи прибывают 56 рейсов в сутки (9 тыс. человек), в Анапу — 27 рейсов (4 тыс. человек), в Геленджик — около 6 рейсов. Еще важнее, добавил губернатор, что сотрудники таких предприятий все еще остаются без работы.