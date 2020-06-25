Дельфинарии, зоопарки, фитнес-центры и снова рестораны. Что еще разрешили открыть на Кубани?

Краснодарский край

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25 июня в Краснодаре прошло совещание краевого оперативного штаба по вопросу выхода из режима ограничений, который был введен из-за коронавируса

Во время совещания оперштаба руководство региона обсудило новые послабления режима ограничений из-за коронавируса. Как писали Юга.ру, власти разрешили возобновить межрайонное пассажирское сообщение с 27 июня. А с 29 июня в Краснодарском крае заработают детские сады.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев также поднял вопрос о досуговых объектах. Он отметил, что в регион продолжают прилетать туристы и что краю необходимо подстраиваться под новые условия. По его словам, в Сочи прибывают 56 рейсов в сутки (9 тыс. человек), в Анапу — 27 рейсов (4 тыс. человек), в Геленджик — около 6 рейсов. Еще важнее, добавил губернатор, что сотрудники таких предприятий все еще остаются без работы.

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В результате в ходе совещания с 27 июня решили открыть:

  • зоопарки, океанариумы, экскурсионные объекты и дельфинарии на открытом воздухе. В последних во время мероприятий смогут присутствовать не более 10% аудитории от общей вместимости;
  • внутреннюю часть заведений, а не только летники. При этом рестораны и кафе должны находиться в обособленном помещении и иметь собственный выход на улицу. Работать они смогут с 7:00 до 00:00. По словам губернатора, такое решение связано с тем, что веранды и террасы не справляются с потоком отдыхающих и что в крае даже начали появляться «рестораны-квартиры»;
  • фитнес-центры без ограничения по площади. Однако внутри будут доступны только индивидуальные, а не групповые занятия. Закрытыми останутся зоны питания, бассейны, а также бани и сауны;
  • храмы — при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

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Помимо этого, с 29 июня разрешат открыться стоматологиям и возобновится оказание риелторских услуг.

Кондратьев объяснил, что после открытия этих организаций будет легче отслеживать обстановку.

«Будем максимально контролировать ситуацию, а не пускать ее на самотек», — пояснил он.

Зоопарки Коронавирус Рестораны Фитнес

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