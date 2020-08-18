Число зараженных COVID-19 на Кубани превысило 10 тыс. человек
В Краснодарском крае за сутки коронавирус диагностировали у 84 человек
В России за сутки коронавирус выявили у 4 тыс. 748 человек, умерли 132 пациента и 6 тыс. 527 — выздоровели. Больше всего инфицированных в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). На юге самое большое число зараженных — в Ставропольском крае и Ростовской области (по 128), Краснодарском крае (84), Дагестане (60), Крыму и Ингушетии (по 24).
Всего за период пандемии в России зарегистрировали 932 тыс. 493 новых случаев коронавируса, среди которых 15 тыс. 872 пациента умерли и 742 тыс. 628 человек выздоровели.
Оперштаб Кубани рассказал, что среди 84 новителей COVID-19 47 женщин и 37 мужчин в возрасте до 83 лет, заболели двое детей 6 и 13 лет. Новые случаи заражения распределились так:
- 22 — в Краснодаре;
- 18 — в Геленджике;
- 6 — в Славянском районе;
- 5 — в Сочи;
- по 3 — в Динском и Павловском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Крыловском, Красноармейском, Курганинском, Гулькевичском и Белореченском районах;
- по 1 — в Анапе, Новопокровском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Щербиновском, Выселковском, Белоглинском, Тихорецком, Тбилисском, Апшеронском и Отрадненском районах.
Всего на Кубани к 18 августа подтвердили 10 тыс. 75 случаев COVID-19. За весь период умерли 145 пациентов (+2 за прошлые сутки), выписали с выздоровлением 8 тыс. 488 человек (+52). В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 36 больных, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
За все время с подозрением на коронавирус в больницы края обратились 29 тыс. 356 человек, в том числе 3 тыс. 762 ребенка.
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