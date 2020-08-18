Число зараженных COVID-19 на Кубани превысило 10 тыс. человек

В Краснодарском крае за сутки коронавирус диагностировали у 84 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 4 тыс. 748 человек, умерли 132 пациента и 6 тыс. 527 — выздоровели . Больше всего инфицированных в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). На юге самое большое число зараженных — в Ставропольском крае и Ростовской области (по 128), Краснодарском крае (84), Дагестане (60), Крыму и Ингушетии (по 24).