Роспотребнадзор объяснил, как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений
Роспотребнадзор 22 июня выпустил рекомендации как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
Напомним, с 1 июня на Кубани работают санатории с медицинской лицензией, пляжи, с 8 июня работают дежурные группы в детсадах, а с 1 июля откроются детские санатории с медицинской лицензией. Во время курортного сезона краевые власти решили не отправлять приезжающих из других регионов в обсерваторы и не обязывать их находиться в изоляции, а с 21 июня в регионе открылись все гостиницы и торговые центры.
Карантин на Кубани был отменен 18 июня, вместо него сейчас действует режим повышенной готовности.
В начале пандемии портал Юга.ру публиковал рекомендации Роспотребнадзора о том, как гулять с детьми и обсуждать с ними тему коронавируса. Телеканал «360» обратил внимание, что 22 июня ведомство разместило на своем сайте рекомендации как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений.
Как гулять? Сохраняя социальную дистанцию минимум два метра. Если ребенок не может ее соблюдать, нужно гулять в таких местах, где нет тесного общения с другими людьми. Объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза. Всегда мыть руки после прогулок, игр, перед едой и после посещения туалета. Лучше всего после прогулки принять душ. По возможности носить маски и перчатки, особенно в местах массового скопления людей. Обрабатывать руки антисептиками после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами или покатались с горки.
Можно уже брать ребенка с собой в магазин? В Роспотребнадзоре подчеркнули, что идти с ребенком в магазин или другие общественные места — это значит создать ситуацию дополнительного риска инфицирования, поэтому детей лучше оставить дома или под присмотром на детской площадке.
Нужна ли детям маска? Основная рекомендация Роспотребндзара для детей до семи лет — это сохранять социальную дистанцию. Однако в ведомтсве заявили, что дети старшего возраста, и подростки обязательно должны носить маски.
«При этом мы понимаем, что при активных движениях, занятиях спортом, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В такой маске тяжело дышать, и она как защищающее средство перестает работать», — говорится в сообщении.
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Болеют ли дети COVID-19? Да, хотя процент и не так велик. Сообщается, что дети переносят заболевание лечге, многие из них болеют бессимптомно, поэтому коронавирусная инфекция не диагностируется. Однако дети становятся источником распространения инфекции чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.
Также в Роспотребнадзоре напомнили, что согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям дезинфекция детских площадок проводится регулярно, во время отсутствия там детей.
Отметим, в конце мая портал Юга.ру публиковал фоторепортаж Дмитрия Леснова о том, как в Краснодаре обрабатывают подъезды и улицы во время пандемии.
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