Роспотребнадзор объяснил, как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений

Роспотребнадзор 22 июня выпустил рекомендации как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений

В начале пандемии портал Юга.ру публиковал рекомендации Роспотребнадзора о том, как гулять с детьми и обсуждать с ними тему коронавируса. Телеканал «360» обратил внимание, что 22 июня ведомство разместило на своем сайте рекомендации как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений.

Как гулять? Сохраняя социальную дистанцию минимум два метра. Если ребенок не может ее соблюдать, нужно гулять в таких местах, где нет тесного общения с другими людьми. Объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза. Всегда мыть руки после прогулок, игр, перед едой и после посещения туалета. Лучше всего после прогулки принять душ. По возможности носить маски и перчатки, особенно в местах массового скопления людей. Обрабатывать руки антисептиками после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами или покатались с горки.

Можно уже брать ребенка с собой в магазин? В Роспотребнадзоре подчеркнули, что идти с ребенком в магазин или другие общественные места — это значит создать ситуацию дополнительного риска инфицирования, поэтому детей лучше оставить дома или под присмотром на детской площадке.

Нужна ли детям маска? Основная рекомендация Роспотребндзара для детей до семи лет — это сохранять социальную дистанцию. Однако в ведомтсве заявили, что дети старшего возраста, и подростки обязательно должны носить маски. «При этом мы понимаем, что при активных движениях, занятиях спортом, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В такой маске тяжело дышать, и она как защищающее средство перестает работать», — говорится в сообщении.

Болеют ли дети COVID-19? Да, хотя процент и не так велик. Сообщается, что дети переносят заболевание лечге, многие из них болеют бессимптомно, поэтому коронавирусная инфекция не диагностируется. Однако дети становятся источником распространения инфекции чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.