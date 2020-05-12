Кондратьев приостановил курортный сбор и разрешил с 1 июня открыться санаториям

На заседании оперативного штаба Краснодарского края 12 мая губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о дальнейшей ситуации в курортной отрасли региона на фоне пандемии коронавируса

В Краснодарском крае с 31 марта действует карантин, который продлится до 23 мая. Во время карантина остановили работу гостиниц, отелей и курортных комплексов, жителям запретили гулять в парках и скверах, а между городами ограничили автобусное и ж/д сообщение. С 18 апреля всех приезжающих в регион начали направлять в обсерваторы на двухнедельную самоизоляцию.

30 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев во время заседания оперштаба заявил, что курортный сезон должен быть открыт 1 июня. «Иначе это может быть непоправимый ущерб, в том числе для санаторно-курортной отрасли», — подметил тогда он. 12 мая Кондратьев не сказал ничего о том, что в первый день лета в регионе стартует курортный сезон, однако рассказал, что 1 июня в крае начнут работать организации курортного комплекса, у которых есть медицинская лицензия и которые смогут обеспечить условия, строго соответствующие регламентам Роспотребнадзора.

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Также губернатор заявил, что с 23 мая внутри муниципалитетов перестанет действовать карантин. При этом между районами, а также на въездах в край пропускная система сохранится. «Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка», — уточнил он. Глава края рассказал, что санаторий будет обязан обеспечить проезд своих клиентов. По его словам, ответственность за нахождение «того или иного гостя края» будет уже находиться на самом лечебном учреждении. Также Кондратьев добавил, что курортный сбор на Кубани не будет взиматься до 1 января 2021 года.