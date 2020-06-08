Власти Краснодара рассказали, в каких детсадах откроются дежурные группы

Напомним, из-за введенного в марте карантина детские сады на Кубани оставались закрытыми. В конце мая пользователи соцсетей стали просить власти открыть дошкольные учреждения, однако руководство региона отказалось, сославшись на жесткие требования Роспотребнадзора. 4 июня на совещании краевого оперштаба сообщили, что с 8 июня в детсадах откроются дежурные группы. Позже стало известно, что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков, а также для детей из неполных семей.

В Краснодаре 8 июня на совещании городского оперштаба рассказали, что в ближайшее время собираются открыть 41 группу в 18 дошкольных учреждениях города.

«Начинается поэтапное открытие наших детских дошкольных учреждений. Это, еще раз хочу отметить, не массовое открытие всех детских садов со стопроцентной посещаемостью — только дежурные группы», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.