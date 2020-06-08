Власти Краснодара рассказали, в каких детсадах откроются дежурные группы

Краснодарский край

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8 июня на заседании оперативного штаба в администрации Краснодара обсудили работу детских садов

Напомним, из-за введенного в марте карантина детские сады на Кубани оставались закрытыми. В конце мая пользователи соцсетей стали просить власти открыть дошкольные учреждения, однако руководство региона отказалось, сославшись на жесткие требования Роспотребнадзора. 4 июня на совещании краевого оперштаба сообщили, что с 8 июня в детсадах откроются дежурные группы. Позже стало известно, что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков, а также для детей из неполных семей.

В Краснодаре 8 июня на совещании городского оперштаба рассказали, что в ближайшее время собираются открыть 41 группу в 18 дошкольных учреждениях города.

«Начинается поэтапное открытие наших детских дошкольных учреждений. Это, еще раз хочу отметить, не массовое открытие всех детских садов со стопроцентной посещаемостью — только дежурные группы», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

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По три дежурные группы планируется открыть в детских садах № 19 и 134. По две групы заработают в детских садах № 184, 196, 197, 117, 171, 174, 180, 199, 206, 218, 35, 99, 103 и в филиалах детских садов № 43, 172 и 193.

В мэрии пояснили, что более чем в 100 учрежденях нет горячей воды из-за планового отключения. Еще в 40 детсадах ведется капремонт. Их будут открывать поэтапно, после проведения работ.

Для того, чтобы подать заявление на прием в дежурные группы, родителям необходимо заполнить бланк и отправить его на электронный адрес детского сада. К нему надо приложить справку об эпидокружении, полученную в детской поликлинике по месту жительства, и документ, который будет подтверждать, что родители относятся к одной из утвержденных категорий. Затем в мэрии будут сверять списки с данными Роспотребнадзора по заболевшим коронавирусом и контактировавшим с ними. После того, как будут получены все заключения, в каждом конкретном детском саду будут формировать и открывать группу. Узнать электронные адреса детсадов можно на сайте мэрии.

Детские сады Карантин Коронавирус Краснодар

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