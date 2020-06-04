Детсады на Кубани откроются 8 июня

Власти Краснодарского края 4 июня сообщили о возобновлении работы детских садов

На Кубани детские сады закрыли вместе с введением карантина в конце марта. Несмотря на то, что с 23 мая режим карантина отменили внутри муниципалитетов, дошкольные учреждения оставались закрытыми. В конце мая в соцсетях появились обращения к властям с просьбой открыть детские сады. В одном из них журналистка Илона Грачевская отметила, что многим родителям надо ходить на работу, однако не с кем оставлять детей. Она попросила у властей региона открыть дежурные группы в детсадах.

«Большое, конечно, вам спасибо за ваши советы насчет привлечения бабушек и дедушек к уходу за детьми. Но, во-первых, бабушки и дедушки рядом есть не у всех. Во-вторых, мы помним, что для лиц старше 65 лет сейчас сохраняется режим обязательной самоизоляции», — обратилась она к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. На совещании оперштаба 28 мая Кондратьев выразил понимание того, что жители края испытывают трудности из-за необходимости совмещать работу и присмотр за ребенком. Тем не менее власти региона отказались открывать детские сады, объяснив это тем, что условия в них не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. В оперштабе добавили, что разрешат работу детсадов после того, как в крае улучшится эпидобстановка.