Детсады на Кубани откроются 8 июня
Власти Краснодарского края 4 июня сообщили о возобновлении работы детских садов
На Кубани детские сады закрыли вместе с введением карантина в конце марта. Несмотря на то, что с 23 мая режим карантина отменили внутри муниципалитетов, дошкольные учреждения оставались закрытыми.
В конце мая в соцсетях появились обращения к властям с просьбой открыть детские сады. В одном из них журналистка Илона Грачевская отметила, что многим родителям надо ходить на работу, однако не с кем оставлять детей. Она попросила у властей региона открыть дежурные группы в детсадах.
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«Большое, конечно, вам спасибо за ваши советы насчет привлечения бабушек и дедушек к уходу за детьми. Но, во-первых, бабушки и дедушки рядом есть не у всех. Во-вторых, мы помним, что для лиц старше 65 лет сейчас сохраняется режим обязательной самоизоляции», — обратилась она к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
На совещании оперштаба 28 мая Кондратьев выразил понимание того, что жители края испытывают трудности из-за необходимости совмещать работу и присмотр за ребенком. Тем не менее власти региона отказались открывать детские сады, объяснив это тем, что условия в них не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. В оперштабе добавили, что разрешат работу детсадов после того, как в крае улучшится эпидобстановка.
А еще 4 июня оперштаб:
Через неделю, во время совещания 4 июня, в оперштабе снова коснулись темы детсадов. Кондратьев рассказал, что в крае с 8 июня начнут открывать дежурные группы в дошкольрных учреждениях.
«Эти группы будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в том числе из неполных семей», — прокомментировали в телеграм-канале администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, ранее в регионе перенесли дату начала приема документов для зачисления в детсад на 15 июня.
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