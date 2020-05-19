В санаториях Сочи у туристов будут проверять справки о том, что они не больны коронавирусом

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи 19 мая порталу Юга.ру рассказали, что туристы смогут попасть в санатории только при наличии справки о том, что у них нет коронавируса

Напомним, в Сочи с 28 марта запрещено бронирование и заселение туристов в любых средствах размещения. Кроме того, на курорте с 27 марта закрыты все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, не работают и горнолыжные курорты Красной Поляны.

Юга.ру писали о том, что с 1 июня на курорте откроются 65 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Они смогут принять около 40 тыс. туристов. На базах откроются пляжи, доступные только для отдыхающих санатория. Сейчас там устанавливают тревожные кнопки, сигнализацию и системы видеонаблюдения, а после их открытия власти намерены следить за тем, как туристы соблюдают социальную дистанцию.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений во время пандемии коронавируса, сочинские здравницы примут только тех отдыхающих, которые предоставят справки о том, что не болеют коронавирусной инфекцией .

«Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии справки об эпид. окружении (в т.ч в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19)», — говорится в документе.

Данную информацию порталу Юга.ру подтвердили в департаменте курортов и туризма городской администрации — у отдыхающих при заезде в санаторий будут проверять наличие таких справок.