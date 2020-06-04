На Кубани продлили карантин, но сделали послабления. Что теперь можно, а что еще нельзя?

Власти Кубани 4 июня на заседании оперштаба продлили карантин на две недели, но с некоторыми послаблениями

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. Этому способствовало мнение кубанских врачей. Они считают, что регион выходит на плато, но возможна новая вспышка. С этим согласился и Роспотребнадзор.

Тем не менее, в регионе с 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные, а также летние веранды в кафе и ресторанах и спортивные стадионы для тренировок. Кроме того, с 8 июня: начнут открываться дежурные группы в детских садах. Эти группы будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в том числе из неполных семей;

заработают тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 кв. метров. Роспотребнадзору необходимо разработать рекомендации.

При этом до 21 июня сохранится ряд карантинных ограничительных мер, в том числе: движение между муниципалитетами по красным пропускам;

въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов;

останутся закрытыми развлекательные и торговые центры;

сохранится запрет на бронирование отелей и гостиниц;

обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.