На Кубани продлили карантин, но сделали послабления. Что теперь можно, а что еще нельзя?

Краснодарский край

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Власти Кубани 4 июня на заседании оперштаба продлили карантин на две недели, но с некоторыми послаблениями

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. Этому способствовало мнение кубанских врачей. Они считают, что регион выходит на плато, но возможна новая вспышка. С этим согласился и Роспотребнадзор.

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Тем не менее, в регионе с 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные, а также летние веранды в кафе и ресторанах и спортивные стадионы для тренировок. Кроме того, с 8 июня:

  • начнут открываться дежурные группы в детских садах. Эти группы будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в том числе из неполных семей;
  • заработают тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 кв. метров. Роспотребнадзору необходимо разработать рекомендации.

При этом до 21 июня сохранится ряд карантинных ограничительных мер, в том числе:

  • движение между муниципалитетами по красным пропускам;
  • въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов;
  • останутся закрытыми развлекательные и торговые центры;
  • сохранится запрет на бронирование отелей и гостиниц;
  • обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Кондратьев разрешил открыть и некоторые пляжи, однако он поручил краевому Роспотребнадзору в каждом конкретном случае рассматривать решение об открытии конкретного пляжа.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Краснодар

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