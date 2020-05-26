В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с долгостроями в городе

На заседании городского оперштаба 25 мая власти обсудили проблему долгостроев в Краснодаре

Как сообщил на городской планерке директор департамента строительства Артем Аганов, до конца этого года в Краснодаре планируется сдать в эксплуатацию 50 долгостроев. «Большое количество проблемных долгостроев в Краснодаре уже введены в эксплуатацию. Тем не менее, нам еще предстоит очень многое сделать в этой части. Кроме достройки уже существующих проблемных домов, самое главное — не допустить появления новых таких объектов на территории города», — заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

С начала года в Краснодаре ввели в эксплуатацию следующие проблемные объекты: ЖК «Гарантия» по улице им. Карякина — 1 литер;

ЖК «Талисман» по улице Душистой, 54а — 1 литер;

ЖК «Крылья» по улице Черкасской, 71/1 — литер № 29;

ЖК «Статус» по улице Стасова, 10 — 1 литер;

ЖК «Германия» по улице Боннской, 11 и 13 — 3 литера;

А также многоуровневую парковку со встроенными помещениями общественного назначения по улице Уральской, 162/7.

Также в мэрии рассказали, на каком этапе находятся пять долгостроев, которые завершают из средств краевой казны. В декабре 2019 года был сдан ЖК «Форт Карасун» на улице Сормовской, а в мае этого года — ЖК «Талисман» по улице Душистой. На других трех объектах, ЖК «Территория счастья», «Южный» и «Валентина», идут строительно-монтажные работы, подводятся коммуникации.

Кроме того, из федерального Фонда защиты прав дольщиков начали выплачивать компенсации гражданам, дома которых решили не достраивать из-за того, что завершение этих долгостроев требует больших денежных вложений: ЖК «Воронцовский», «Дом Романовых», «Аметист» и «Янтарь». Строительство двух ЖК, «Иван да Марья» и «Парусная регата», которые находятся по улице Автолюбителей, 1/5 и Автолюбителей 1/Д, завершат за счет средств Фонда.

В отношении ЖК «Радуга» по улице Евгении Жигуленко, ЖК «Преображенский» в поселке Краснодарском, ЖК «Анит-Сити» по улице Седина, ЖК «Мир» на Ближнем западном обходе, ЖК «Луч» по улице Солнечной» и ЖК «Заря» по улице Монтажников в настоящее время решается вопрос либо о завершении строительства, либо о выплате компенсаций дольщикам из средств федерального бюджета.

Всего к 1 апреля в Краснодаре выявили 101 объект, где были нарушены сроки исполнения договоров долевого участия в строительстве большем чем на полгода. Это 161 многоквартирный дом с общим числом квартир 33 тыс. 650. В этом году из средств Фонда выплатят компенсации дольщикам семи недостроев, а за средства застройщиков планируется восстановить права дольщиков еще 29 проблемных объектов.