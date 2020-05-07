Краснодарские застройщики ЖК «Парусная Регата», «Дом Романовых», «Иван да Марья» обманули дольщиков на 1,8 млрд рублей

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против пяти мужчин, которые похитили у дольщиков более 1,8 млрд рублей

Местные жители в возрасте от 33 до 44 лет использовали компании ООО ИСК «РАС», ООО «РосСпецСтрой», ООО СК «Строй-Инвест», ООО «СтройЛогистик», ООО АН «РАС» для строительства жилых комплексов «Парусная Регата», «Дом Романовых», «Иван да Марья».

С 2014 по 2018 годы под видом строительства многоквартирных домов злоумышленники заключали с людьми договоры долевого участия. Для создания видимости строительства часть средств, заведомо недостаточных, они потратили на возведение объектов, а также рекламу для привлечения новых дольщиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Кроме того, часть денег выводили на основании фиктивных договоров подряда об оказании услуг и выполнении работ.