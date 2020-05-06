В Краснодаре ввели в эксплуатацию ЖК «Крылья», который строили 11 лет

В Краснодаре в мае ввели в эксплуатацию жилой комплекс в районе улицы Восточно-Кругликовской

ЖК «Крылья» — последний литер жилого комплекса «Таурас-96», который начали строить в 2009 году. Сроки сдачи домов неоднократно переносили, а с конца 2015 года Департамент по надзору в строительной сфере Кубани (ДНСС КК) трижды проверил застройщика и направил результаты в правоохранительные органы. Во время проверки выяснилось, что компания должна подрядчикам более 200 млн рублей, в 2016 году на нее подали иск о банкротстве. Без квартир остались 236 дольщиков.

В марте 2017-го компания ССК подписала соглашение по завершению строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара.

В конце 2018 года в эксплуатацию сдали четыре литера жилого комплекса «Восточно-Кругликовская — Черкасская». Сегодня сдали последний литер. Часть квартир передадут обманутым дольщикам «Таурас-96» в жилом комплексе «Свобода». В итоге, в общей сложности законным владельцам возвратят 600 квартир, сообщил на своей странице в социальных сетях первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.