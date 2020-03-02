В Краснодаре сдали дом, который строили 17 лет. В прошлом году он горел, а в шахте лифта находили обезглавленный труп
В Краснодаре в марте сдали в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Карякина, который строили с 2003 года
Дом начали строить в 2003 году, а в 2011-м на стадии готовности 40% работы приостановили из-за несостоятельности застройщика. Сначала 16-этажный 8-ми секционный дом строило ООО «ДСК», а в последующем — ООО «Югжилстрой».
В 2015 году дольщики создали жилищно-строительный кооператив, который заключил инвестиционное соглашение с ООО «СК Гарантия», по которому права застройщика передали им.
Прокуратура неоднократно рассматривала вопросы, связанные с окончанием строительства этого дома. Орган регионального строительного надзора в итоговой проверке подтвердил соответствие дома проектной документации и требованиям закона. Муниципалитет выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, еще в 2013 году бывший мэр краевой столицы Владимир Евланов обещал помочь дольщикам найти инвестора и достроить дом.
В 2017 году глава Краснодара Евгений Первышов назвал дом на Карякина, 5 одним из самых старых долгостроев. Тогда же на заседании градостроительного совета выдали разрешение на продолжение строительства. Планировалось, что более 600 дольщиков получат ключи от квартир в 2019 году, а работы обойдутся застройщику в 600 млн рублей. Такую же сумму называли и в 2013-м.
В августе 2019 года в шахте лифта дома строители нашли обезглавленный труп, а в сентябре в здании произошел пожар.