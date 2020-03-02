В Краснодаре сдали дом, который строили 17 лет. В прошлом году он горел, а в шахте лифта находили обезглавленный труп

В Краснодаре в марте сдали в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Карякина, который строили с 2003 года

Дом начали строить в 2003 году, а в 2011-м на стадии готовности 40% работы приостановили из-за несостоятельности застройщика. Сначала 16-этажный 8-ми секционный дом строило ООО «ДСК», а в последующем — ООО «Югжилстрой».

В 2015 году дольщики создали жилищно-строительный кооператив, который заключил инвестиционное соглашение с ООО «СК Гарантия», по которому права застройщика передали им.

Прокуратура неоднократно рассматривала вопросы, связанные с окончанием строительства этого дома. Орган регионального строительного надзора в итоговой проверке подтвердил соответствие дома проектной документации и требованиям закона. Муниципалитет выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.