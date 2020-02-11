В Краснодаре начали выдавать компенсации по недостроям. Юга.ру выяснили, как дольщики могут вернуть свои деньги

О выплате компенсаций в январе сообщал вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он отмечал, что ряд краснодарских проблемных объектов было решено не достраивать, так как работы по эти домам оказались бы необоснованно дорогими. Это касается секций 1 и 4 ЖК «Дом Романовых» (улица Автолюбителей), ЖК «Воронцовский» (улица Россинского), литеров 1, 3, 4 ЖК «Янтарь» (улица Березанская) и ЖК «Аметист» (Шоссе Нефтяников).

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций дольщикам этих домов. Записаться на выплату можно, начиная с 10 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт фонд214.рф, открыть раздел «Сервисы» и выбрать «Запись на выплату возмещения». В организации порталу Юга.ру пояснили, что после этого дольщику будет предложено выбрать удобные дату и время для записи в местное отделение «Банк ДОМ.РФ».

Для приема в банке необходимо взять паспорт, выписку из реестра требований кредиторов, а также ИНН. Уточняется, что дольщики получат компенсацию в том случае, если они действительно находятся в реестре требований участников строительства. Проверить это можно также в разделе «Сервисы», в «Проверке включений в реестр требований».

В течение десяти рабочих дней после заявления деньги поступят на расчетные счета дольщиков. В фонде отметили, что расчет компенсации будет производиться на основе работы оценочной компании. Она изучит район, в которой находится недострой, локальные условия, а также среднюю стоимость аналогичного жилья в подобном районе на момент оценки, после чего выведет конечную сумму компенсации.