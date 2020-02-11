В Краснодаре начали выдавать компенсации по недостроям. Юга.ру выяснили, как дольщики могут вернуть свои деньги
С 10 февраля в Краснодаре начали принимать заявления от дольщиков на выплату компенсаций по недостроенным домам
О выплате компенсаций в январе сообщал вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он отмечал, что ряд краснодарских проблемных объектов было решено не достраивать, так как работы по эти домам оказались бы необоснованно дорогими. Это касается секций 1 и 4 ЖК «Дом Романовых» (улица Автолюбителей), ЖК «Воронцовский» (улица Россинского), литеров 1, 3, 4 ЖК «Янтарь» (улица Березанская) и ЖК «Аметист» (Шоссе Нефтяников).
Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций дольщикам этих домов. Записаться на выплату можно, начиная с 10 февраля. Для этого необходимо зайти на сайт фонд214.рф, открыть раздел «Сервисы» и выбрать «Запись на выплату возмещения». В организации порталу Юга.ру пояснили, что после этого дольщику будет предложено выбрать удобные дату и время для записи в местное отделение «Банк ДОМ.РФ».
Для приема в банке необходимо взять паспорт, выписку из реестра требований кредиторов, а также ИНН. Уточняется, что дольщики получат компенсацию в том случае, если они действительно находятся в реестре требований участников строительства. Проверить это можно также в разделе «Сервисы», в «Проверке включений в реестр требований».
В течение десяти рабочих дней после заявления деньги поступят на расчетные счета дольщиков. В фонде отметили, что расчет компенсации будет производиться на основе работы оценочной компании. Она изучит район, в которой находится недострой, локальные условия, а также среднюю стоимость аналогичного жилья в подобном районе на момент оценки, после чего выведет конечную сумму компенсации.
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Фонд защиты прав участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) создало Правительство России в 2017 году. Средства фонда составляют страховые премии по договору страхования/поручительства, за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). В мае 2019 года правительство решило впервые докапитализировать фонд и выделило на это из бюджета 16 млрд рублей. Летом 2019 года регионы получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые стали партнерами федерального фонда.
Фонд может выплатить средства только тем дольщикам, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года и при условии, если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или поручительства.
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Юга.ру выяснили, как дольщики могут вернуть свои деньги
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