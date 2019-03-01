Краснодарского застройщика нашли мертвым в СИЗО Ростова накануне суда. Он проходил по делу о хищении 2 млрд рублей дольщиков

Застройщика из Краснодара Эдуарда Коваленко нашли мертвым в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону утром 28 февраля

Коваленко был одним из 10 фигурантов уголовного дела о мошенничестве и хищении около 2 млрд рублей при долевом строительстве жилья в Ростове и Краснодаре. 1 марта Генпрокуратура сообщила, о том что им предъявили обвинение, судебное заседание назначено на 4 марта.

По информации 161.ru, тело Коваленко обнаружили сотрудники СИЗО во время утреннего обхода. По неподтвержденным данным, его нашли повешенным.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины в одной из камер СИЗО-1, однако не сообщили информации о его личности.

«Сотрудниками учреждения обнаружен обвиняемый 1975 года рождения, покончивший с собой. Незамедлительно проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Проходящие по делу застройщики обманули 1500 участников долевого строительства жилых комплексов «Валентина» в Краснодаре и «Южный» и «Европейский» в Ростове, которые не получили свои квартиры. По данным следствия, преступную группу в 2012 году создал учредитель организаций-застройщиков ООО «Новер», ООО «Рубин», ООО «СтройСтарт» и ООО УК «РассветСтройИнвест» Давид Исраелян. Застройщики с 2012 по 2016 год привлекли около 2 млрд рублей дольщиков, которые впоследствии отмыли.

Дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств) будет рассматривать Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.