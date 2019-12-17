В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам ЖК «Территория счастья» за обман 680 дольщиков
Застройщиков краснодарского жилого комплекса «Территория счастья» в декабре осудили за мошенничество на 2,5 млрд рублей
С чего все началось? Холдинг, в который входили строительные компании «Счастье» и «Кубань Строй Стандарт», с 2014 года возводил в Краснодаре два жилых комплекса под названием «Территория счастья» — на улице Жигуленко, 3 и улице Домбайской, 10, а также ЖК «Белые паруса» на улице Валерия Гассия, 4/7. Люди покупали квартиры в этих домах по договору долевого строительства. Застройщик неоднократно переносил сроки сдачи обоих комплексов «Территория счастья», к 2016 году люди так и не получили свои квартиры. Проект «Белые паруса» был заморожен в 2015 году.
Как отреагировали дольщики? Дольщики ЖК «Территория счастья», чтобы привлечь внимание властей к проблеме, устраивали акции, а в ноябре 2016 года объявили голодовку. Администрация Краснодара пообещала им помощь. В декабре 2016 года учредитель СК «Счастье» Давид Купрадзе извинился перед дольщиками и пообещал достроить дома за счет продажи активов компании, но этого так и не произошло.
В сентябре 2017 года дольщики ЖК «Белые паруса» устроили пикет.
Как застройщиков привлекли к ответственности? Дольщики узнали, что застройщики вывели 240 млн рублей из стройки, и сообщили об этом в полицию. На руководителей холдинга завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). В октябре 2017 года их арестовали.
Что решил суд? Прикубанский районный суд Краснодара в декабре 2019 года закончил рассмотрение уголовного дела. Он признал учредителя СК «Счастье» Давида Купрадзе, гендиректора компании Вадима Мозгового и гендиректора ООО «Кубань Строй Стандарт» Андрея Соколова виновными в мошенничестве. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима: Купрадзе — на 5 лет, Соколова — на 4,5 года, Мозгового — на 3,5 года. При вынесении приговора суд счел смягчающей мерой то, что фигуранты дела принимали участие в окончании строительства, сообщили 17 декабря в пресс-службе краевого суда Краснодарского края. Кроме того, осужденным назначили штраф по 1 млн рублей каждому.
Потерпевшими признали 680 человек. Общий ущерб составил около 2,5 млрд рублей: 1,4 млрд рублей вывели при строительстве дома на Жигуленко, 450 млн — на Домбайской, 731 млн рублей похити при возведении дома на Валерия Гассия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также:
Что стало с долгостроями? ЖК «Белые паруса» на улице Валерия Гассия, 4/7 передали другому застройщику. Его переименовали в ЖК Fresh и сейчас достраивают.
Дома двух жилых комплексов «Территория счастья» были достроены за счет средств привлеченного инвестора. Сейчас там завершают строительно-монтажные работы и подключение к сетям. На этот этап направили деньги из бюджета Краснодара. Сдать дома планируют в марте 2020 года.
Читайте также
Статьи Партнерский«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»
Интервью с основателем «Зацепи кофе»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.