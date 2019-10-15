Пять долгостроев в Краснодаре завершат на бюджетные деньги

Краснодарский край

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В Краснодаре пять долгостроев планируют завершить за счет средств из краевого бюджета

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес изменения в краевой закон для бюджетного финансирования достройки проблемных домов в высокой степени готовности. В краевой казне предусмотрели по 500 млн рублей ежегодно в 2019 и 2020 годах. Для получения денег необходимо подтверждение софинансирования из местного бюджета и заявка на субсидию. Средства направят на достройку жилых комплексов «Форт Карасун», «Территория счастья», «Талисман», «Южный» и «Валентина».

В этом году из городской казны дополнительно выделят 10,4 млн рублей, в 2020‑м — 37,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На средства краевого и городского бюджетов планируется достроить:

  • ЖК «Форт Карасун». Литер 2.3. Сдача в эксплуатацию — до конца 2019 года. За счет бюджетных средств оплатят завершение строительно-монтажных работ и возмещение затрат инвестора;
  • ЖК «Территория счастья» на улице имени Евгении Жигуленко, 3. Завершение строительно-монтажных работ — март 2020 года. Работы на объекте продолжает привлеченный инвестор. Бюджетные средства направят на завершение строительства и подключение к сетям;
  • ЖК «Талисман». Завершение — март 2020 года. Средства направят на подключение к коммуникациям;
  • ЖК «Южный». Литер 4. Завершение — второй квартал 2020 года. Из бюджета оплатят конец строительства и подключение к центральным коммуникациям;
  • ЖК «Валентина». Литер 6. Завершение строительства — третий квартал 2020 года. Из бюджетных средств оплатят строительно-монтажные работы и подключение к инженерным сетям.
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