Пять долгостроев в Краснодаре завершат на бюджетные деньги

В Краснодаре пять долгостроев планируют завершить за счет средств из краевого бюджета

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес изменения в краевой закон для бюджетного финансирования достройки проблемных домов в высокой степени готовности. В краевой казне предусмотрели по 500 млн рублей ежегодно в 2019 и 2020 годах. Для получения денег необходимо подтверждение софинансирования из местного бюджета и заявка на субсидию. Средства направят на достройку жилых комплексов «Форт Карасун», «Территория счастья», «Талисман», «Южный» и «Валентина».

В этом году из городской казны дополнительно выделят 10,4 млн рублей, в 2020‑м — 37,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На средства краевого и городского бюджетов планируется достроить: