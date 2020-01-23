Дольщикам семи долгостроев в Краснодаре, которые не будут достраивать, выплатят компенсации

В Краснодаре с 10 февраля начнут принимать заявления на компенсации обманутым дольщикам, дома которых решили не достраивать

Об этом 22 января сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко на заседании межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков. Он сообщил, что наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций по следующим проблемным объектам: секции 1 и 4 ЖК «Дом Романовых» (улица Автолюбителей), ЖК «Воронцовский» (Россинского), литеры 1, 3, 4 ЖК «Янтарь» (Березанская), ЖК «Аметист» (Шоссе Нефтяников). Достройка этих домов предусматривает очень большое вложение средств, что экономически необоснованно, поэтому достраивать их не будут.

Заявление на выплату компенсаций дольщики указанных домов могут подать в краснодарском отделении «Банк ДОМ.РФ» с 10 февраля. На прием в банк необходимо записаться через сайт фонд214.рф, чтобы избежать очередей. Также нужно подготовить пакет необходимых документов, специалисты банка помогут заполнить заявления на выплату. В течение 10 дней после подачи заявления деньги поступят на расчетные счета дольщиков. Сумма компенсации будет соразмерна стоимости аналогичной квартиры на рынке недвижимости , сообщили в пресс-службе краевой администрации.