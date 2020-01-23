Дольщикам семи долгостроев в Краснодаре, которые не будут достраивать, выплатят компенсации
В Краснодаре с 10 февраля начнут принимать заявления на компенсации обманутым дольщикам, дома которых решили не достраивать
Об этом 22 января сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко на заседании межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков.
Он сообщил, что наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций по следующим проблемным объектам: секции 1 и 4 ЖК «Дом Романовых» (улица Автолюбителей), ЖК «Воронцовский» (Россинского), литеры 1, 3, 4 ЖК «Янтарь» (Березанская), ЖК «Аметист» (Шоссе Нефтяников). Достройка этих домов предусматривает очень большое вложение средств, что экономически необоснованно, поэтому достраивать их не будут.
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Заявление на выплату компенсаций дольщики указанных домов могут подать в краснодарском отделении «Банк ДОМ.РФ» с 10 февраля. На прием в банк необходимо записаться через сайт фонд214.рф, чтобы избежать очередей. Также нужно подготовить пакет необходимых документов, специалисты банка помогут заполнить заявления на выплату.
В течение 10 дней после подачи заявления деньги поступят на расчетные счета дольщиков. Сумма компенсации будет соразмерна стоимости аналогичной квартиры на рынке недвижимости, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Напомним, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Средства фонда — это страховые премии по договору страхования/поручительства за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). А в мае правительство решило впервые докапитализировать фонд и выделило на это из федерального бюджета 16 млрд рублей, которые распределяют между регионов. Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые стали партнерами федерального фонда.
Фонд может поддержать тех дольщиков, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года и если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или поручительства.
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