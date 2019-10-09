Застройщика краснодарского ЖК «Анит-Сити» за обман дольщиков посадили на 7 лет

Жилой комплекс «Анит-Сити» начали возводить в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131. Застройщик, компания «Модуль-Инвест», планировал возвести ЖК на участке площадью 0,66 га, ограниченном улицами Пашковской, Коммунаров, Длинной и Седина. Строительство остановилось на втором литере, а первый так и не ввели в эксплуатацию.

С февраля 2011 по март 2017 года Георгизов вместе с Е. Горкавой, Д. Хаджимовым, Т. Вечерней и Б. Антоняном заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. На основании этих договоров дольщики перевели на счет и оплатили в кассу ООО «Модуль Инвест» более 500 млн рублей. Заключение договоров и перечисление денег от дольщиков продолжалось и после того, как уже стало известно о неустойчивом финансовом положении ООО «Модуль Инвест» и о том, что компания не сможет достроить дома.

Деньги дольщиков Георгизов вместе со своими коллегами потратил на свое усмотрение, а не на строительство. Против них расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика ЖК «Анит-Сити», сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.