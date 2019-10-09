Застройщика краснодарского ЖК «Анит-Сити» за обман дольщиков посадили на 7 лет
В Краснодаре 9 октября суд вынес приговор застройщику жилого комплекса «Анит-Сити» Олегу Георгизову
Жилой комплекс «Анит-Сити» начали возводить в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131. Застройщик, компания «Модуль-Инвест», планировал возвести ЖК на участке площадью 0,66 га, ограниченном улицами Пашковской, Коммунаров, Длинной и Седина. Строительство остановилось на втором литере, а первый так и не ввели в эксплуатацию.
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С февраля 2011 по март 2017 года Георгизов вместе с Е. Горкавой, Д. Хаджимовым, Т. Вечерней и Б. Антоняном заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. На основании этих договоров дольщики перевели на счет и оплатили в кассу ООО «Модуль Инвест» более 500 млн рублей. Заключение договоров и перечисление денег от дольщиков продолжалось и после того, как уже стало известно о неустойчивом финансовом положении ООО «Модуль Инвест» и о том, что компания не сможет достроить дома.
Деньги дольщиков Георгизов вместе со своими коллегами потратил на свое усмотрение, а не на строительство. Против них расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика ЖК «Анит-Сити», сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Советский районный суд приговорил Георгизова к семи годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Горкавая получила пять лет лишения свободы, при этом четыре года — условно. В прокуратуре пояснили, что если в течение четырех лет осужденная совершит преступление, то ее посадят на пять лет. Также женщине назначили штраф в 600 тыс. рублей. Хаджимов и Вечерняя получили по три года и шесть месяцев с испытательным сроком три года условно, Антонян — два года, при этом год — условно.
Напомним, что в мае 2018 года компания «Девелопмент-Юг» предварительно договорилась с администрацией о достройке ЖК «Анит-Сити».
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