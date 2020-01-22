Фонд защиты прав дольщиков Кубани получит 1,7 млрд рублей на достройку двух проблемных ЖК в Краснодаре

Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края передали два проблемных объекта для их завершения

В пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России 22 января сообщили, что обязательства по достройке корпусов передаются Фонду по решению комиссии ведомства по рассмотрению заявлений дольщиков. Речь идет о двух долгостроях в Краснодаре — ЖК «Иван да Марья» (два дома) и ЖК «Парусная регата» (три дома). Оба находятся на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей, их застройщик ООО «ИСК РАС» признан банкротом.

Ведомство направит заключения по каждому региону в Арбитражные суды для передачи региональным фондам имущества и обязательств предыдущего застройщика. Объем финансирования достройки ЖК «Иван да Марья» и ЖК «Парусная регата» — 1,7 млрд рублей.

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что подрядчики выйдут на стройку 1 июля — после всех процедур передачи имущества Фонду.