Фонд защиты прав дольщиков Кубани получит 1,7 млрд рублей на достройку двух проблемных ЖК в Краснодаре
Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края передали два проблемных объекта для их завершения
В пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России 22 января сообщили, что обязательства по достройке корпусов передаются Фонду по решению комиссии ведомства по рассмотрению заявлений дольщиков. Речь идет о двух долгостроях в Краснодаре — ЖК «Иван да Марья» (два дома) и ЖК «Парусная регата» (три дома). Оба находятся на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей, их застройщик ООО «ИСК РАС» признан банкротом.
Ведомство направит заключения по каждому региону в Арбитражные суды для передачи региональным фондам имущества и обязательств предыдущего застройщика. Объем финансирования достройки ЖК «Иван да Марья» и ЖК «Парусная регата» — 1,7 млрд рублей.
В пресс-службе краевой администрации уточнили, что подрядчики выйдут на стройку 1 июля — после всех процедур передачи имущества Фонду.
Как писали Юга.ру, оказать финансовую поддержку федерального центра для завершения долгостроев на Кубани в августе пообещал вице-премьер Виталий Мутко. Губернатор Вениамин Кондратьев сказал тогда, что на завершение самых «кричащих» объектов необходимо более 3 млрд рублей.
Напомним, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Средства фонда — это страховые премии по договору страхования/поручительства за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). А в мае правительство решило впервые докапитализировать фонд и выделило на это из федерального бюджета 16 млрд рублей, которые распределяют между регионов. Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые стали партнерами федерального фонда.
Фонд может поддержать тех дольщиков, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года и если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или поручительства.
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