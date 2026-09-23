Более 100 БПЛА упали на территорию заповедника «Утриш» за год: пожары уничтожили 71,7 га леса

За последний год на территории заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском произошло 14 пожаров

Последний инцидент произошел 8 сентября 2026 года, когда из-за атаки БПЛА в заповеднике одновременно вспыхнуло пять очагов возгорания на площади 7,28 гектара. По данным оперштаба региона, полностью ликвидировать этот пожар удалось только 14 сентября.

23 сентября исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» Дмитрий Онохов сообщил ТАСС, что за последний год на территорию заповедника в Краснодарском крае упало свыше 100 беспилотников. В 14 случаях это спровоцировало природные пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 гектара.

Специалисты уже провели предварительный осмотр сгоревших участков и подсчитали количество погибших деревьев. В ближайшие три месяца на территории пройдет детальное обследование, чтобы определить площади лесов, утративших устойчивость.

При этом случаев гибели диких животных во время сентябрьского пожара зафиксировано не было.

«Мы это связываем с тем, что август — ежегодный природный сезон засухи в нашем биоме. Во время засухи травоядные животные уходят к местам кормления сочной травой, вслед за ними мигрируют хищники, почвенные организмы перемещаются в нижние почвенные горизонты. Многие животные распознают запах дыма за сотни метров и даже километры и быстро откочевывают на безопасные участки. Пожар становится еще одним движущим фактором эволюции — выживают те животные, которые могут быстро спастись от огня», — пояснил Дмитрий Онохов.



Напомним, что в конце этого лета под Анапой загорелись плавни. Огонь охватил 690 гектаров и почти подобрался к жилым домам. В результате пострадали краснокнижные черепахи.