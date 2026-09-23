Более 100 БПЛА упали на территорию заповедника «Утриш» за год: пожары уничтожили 71,7 га леса

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

За последний год на территории заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском произошло 14 пожаров

23 сентября исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» Дмитрий Онохов сообщил ТАСС, что за последний год на территорию заповедника в Краснодарском крае упало свыше 100 беспилотников. В 14 случаях это спровоцировало природные пожары, которые в общей сложности охватили 71,7 гектара.

Последний инцидент произошел 8 сентября 2026 года, когда из-за атаки БПЛА в заповеднике одновременно вспыхнуло пять очагов возгорания на площади 7,28 гектара. По данным оперштаба региона, полностью ликвидировать этот пожар удалось только 14 сентября.

«Не восстановятся через несколько десятков лет»:

Специалисты уже провели предварительный осмотр сгоревших участков и подсчитали количество погибших деревьев. В ближайшие три месяца на территории пройдет детальное обследование, чтобы определить площади лесов, утративших устойчивость.

При этом случаев гибели диких животных во время сентябрьского пожара зафиксировано не было.

«Мы это связываем с тем, что август — ежегодный природный сезон засухи в нашем биоме. Во время засухи травоядные животные уходят к местам кормления сочной травой, вслед за ними мигрируют хищники, почвенные организмы перемещаются в нижние почвенные горизонты. Многие животные распознают запах дыма за сотни метров и даже километры и быстро откочевывают на безопасные участки. Пожар становится еще одним движущим фактором эволюции — выживают те животные, которые могут быстро спастись от огня», — пояснил Дмитрий Онохов.

Напомним, что в конце этого лета под Анапой загорелись плавни. Огонь охватил 690 гектаров и почти подобрался к жилым домам. В результате пострадали краснокнижные черепахи.

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