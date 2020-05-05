Российские СМИ запускают проект «Скорая журналистская помощь»

Пандемия коронавируса внесла свои поправки в нашу жизнь. Точнее, жизнь многих из нас стала практически полностью зависеть от людей определенного призвания и профессии — от врачей. Министерство здравоохранения и Министерство промышленности и торговли на федеральном уровне подтвердили, что объема средств защиты не хватает для того, чтобы защитить всех людей в стране. К такому развитию событий не одно государство не было готово.

Журналисты объединения «Синдикат-100» и журналисты-волонтеры высоко ценят труд медицинских работников России. Людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Именно сейчас нужно, как никогда ранее, стать полезными для людей в белых халатах. Нужно попытаться сделать все возможное, чтобы медицинские работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и медицинскими тестами в максимально возможном объеме.

К большому для нас сожалению, существует в некоторых регионах проблема утаивания информации о дефиците средств индивидуальной защиты в больницах. Многие руководители медицинских учреждений скрывают потребность в СИЗ, что ставит под угрозу здоровье и жизни своих же сотрудников. Более того, некоторые руководители и чиновники оказывают давление на тех медицинских работников, которые хотят добиться справедливости путем озвучивания проблем в медицинских учреждениях.

Для таких случаев журналисты и волонтеры предлагают помощь правозащитных организаций и юридическую поддержку для врачей, сотрудников медучреждений, которые готовы говорить правду, которым нужна помощь. Этот процесс анонимный. С каждым случаем работа будет вестись индивидуально по принципу «не навреди». Для обращения достаточно заполнить эту форму.

Дальше алгоритм такой:



1. Все ответы врачей будут приходить на почту Александру Гатилину, он будет уточнять, действительно ли имеет место быть описанная врачами проблема (будет с ними созваниваться и разговаривать — чтобы, в том числе, убеждаться, что это действительно врачи).



2. После этого Александр формирует список вопросов, которые оформляются, как официальные журналистские запросы и отправляются в больницы и все подразделения Минздрава. Основную часть запросов готова взять на себя «Новая газета», однако в некоторых случаях, когда речь будет идти об обращении в региональный Минздрав или региональное медучреждение, где есть проблема, будут привлекаться СМИ из списка Синдиката на месте, чтобы отправить собственный запрос, поскольку это может быть быстрее, чем бумага из Москвы.



3. В запросах будет просьба разрешить побывать в медучреждении, из которого поступил сигнал о проблеме с СИЗами. Будет оцениваться эта возможность реалистично: в большинстве случаев нас никуда не пустят. Однако, как нам показалось на первоначальном этапе обсуждения проекта, это церемониальный «акт устрашения»: мы предполагаем, что, напуганные перспективой появления журналистов, чиновники и руководители медучреждений начнут шевелиться (все-таки часто СИЗы есть на местах, их просто экономят и не хотят выдавать врачам — подробнее см. в тексте самого обращения).



4. По мере поступления ответов мы («Новая газета») или любое другое СМИ, кому поступит ответ, будем принимать решение, как реагировать: готовить материалы о том, в каком состоянии проблема сейчас — решена или нет, или довольствоваться тем, если проблема будет решена, самим фактом ее решения. Ну и в зависимости от того, кто будет готов говорить неанонимно, тоже будет зависеть судьба подготовки материала по тому или иному случаю. Соответственно, все остальные члены Синдиката могут брать те материалы, которые будут выходить, для републикации на своих ресурсах.

Проект преследует ясную и понятную для каждого цель — помочь врачам, которые помогают населению России справиться с пандемией.