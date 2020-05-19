Медикам Абинского района пригрозили уголовными делами из-за того, что они сняли видео о невыплате надбавок с помощью дрона

МВД предупредило сотрудников скорой помощи Абинского района об уголовной и административной ответственности за видео об отсутствии надбавок, которые обещал Путин

Напомним, 8 апреля президент Владимир Путин пообещал выплаты медикам за работу с больными коронавирусом. По его словам, в течение трех месяцев врачи будут получать надбавки по 80 тыс. рублей, медперсонал среднего уровня — 50 тыс. рублей, младший персонал — 20 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры и водители скорой помощи — 25 тыс. рублей.

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11 мая Путин раскритиковал власти регионов за задержки в выплатах и заявил, что все надбавки за апрель должны быть начислены до 15 мая. Однако 16 мая медики Армавира записали видеообращение о том, что не получили обещанных выплат. Подобные видео также опубликовали медработники других регионов страны.

18 мая сотрудники скорой помощи Абинского района записали с помощью коптера видеобращение, в котором рассказали, что также не получили выплаты. «Мы, работники скорой помощи Абинского района Краснодарского края, сообщаем, что обещанные нашим Президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены. Нам ничего не выплачивают!», — рассказали они.

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Медики рассказали «Новой газете», что накануне главврач Абинской ЦРБ Павел Исаев встретился с коллективом и объяснил порядок выплат, однако их не удовлетворили полученные разъяснения.

После публикации видео, полицейские вызвали медиков для дачи разъяснений, один из работников скорой помощи получил предупреждение от имени врио начальника районного отдела МВД.

Предупреждение — самый мягкий вид административного наказания. Его устанавливают за впервые совершенные правонарушения, если при этом не был причинен вред жизни, здоровью людей и т.д.

Согласно тексту документа (он есть в распоряжении портала Юга.ру), который был направлен от имени врио начальника отдела МВД России по Абинскому району, медика предупредили о том, что согласно ФЗ № 114, при проведении митингов и массовых акций не допускается осуществление экстремистской деятельности.

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А использование беспилотников при проведении подобных акций может представлять угрозу с точки зрения антитеррористической безопасности . В случае же нарушения законодательных актов следует как административная, так и уголовная ответственность.

Отметим, что медики прислали информацию о действиях сотрудиков полиции и невыплате надбавок в проект «Скорая журналистская помощь», который создали независимые журналисты из объединения «Синдикат-100».