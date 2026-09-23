В Азовском море может стать еще больше медуз. Почему?

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото bearfotos, сайт freepik.com
    © Фото bearfotos, сайт freepik.com

По прогнозу биолога, рост численности медуз в Азовском море сохранится еще в ближайшие десять лет

22 сентября кандидат биологических наук Сергей Дудкин рассказал изданию 161.ru, что медуз в Азовском море может стать больше. 

Дудкин отметил, что количество желетелых в море будет меняться ежегодно и зависеть от выпавших осадков. Если дождей будет много, вода станет менее соленой, и наоборот. 

По словам биолога, «пик нашествия еще не достигнут». Например, в 2026 году в Азовском море насчитывается 6,5 млн тонн медуз, а в 1970-х годах, когда вода была еще солонее, организмов было больше. 

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По прогнозу Дудкина, рост численности желетелых может сохраниться в ближайшие десять лет. При этом, по данным Росрыболовства, специалисты пока не могут решить эту проблему. 

Однако ранее ученые предлагали способы борьбы с медузами: например, делать из них чипсы и крекеры, добавлять в бетон и коллаген, а также уничтожать с помощью разведения хамсы. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Азовском море появились акулы. Рекордная соленость изменила экосистему водоема.

Азовское море Животные Наука Экология

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