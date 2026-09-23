В Азовском море может стать еще больше медуз. Почему?
По прогнозу биолога, рост численности медуз в Азовском море сохранится еще в ближайшие десять лет
22 сентября кандидат биологических наук Сергей Дудкин рассказал изданию 161.ru, что медуз в Азовском море может стать больше.
Дудкин отметил, что количество желетелых в море будет меняться ежегодно и зависеть от выпавших осадков. Если дождей будет много, вода станет менее соленой, и наоборот.
По словам биолога, «пик нашествия еще не достигнут». Например, в 2026 году в Азовском море насчитывается 6,5 млн тонн медуз, а в 1970-х годах, когда вода была еще солонее, организмов было больше.
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По прогнозу Дудкина, рост численности желетелых может сохраниться в ближайшие десять лет. При этом, по данным Росрыболовства, специалисты пока не могут решить эту проблему.
Однако ранее ученые предлагали способы борьбы с медузами: например, делать из них чипсы и крекеры, добавлять в бетон и коллаген, а также уничтожать с помощью разведения хамсы.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Азовском море появились акулы. Рекордная соленость изменила экосистему водоема.