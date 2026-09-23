В Азовском море может стать еще больше медуз. Почему?

По прогнозу биолога, рост численности медуз в Азовском море сохранится еще в ближайшие десять лет

22 сентября кандидат биологических наук Сергей Дудкин рассказал изданию 161.ru, что медуз в Азовском море может стать больше.

Дудкин отметил, что количество желетелых в море будет меняться ежегодно и зависеть от выпавших осадков. Если дождей будет много, вода станет менее соленой, и наоборот.

По словам биолога, «пик нашествия еще не достигнут». Например, в 2026 году в Азовском море насчитывается 6,5 млн тонн медуз, а в 1970-х годах, когда вода была еще солонее, организмов было больше.